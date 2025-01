Vereador solicita expansão da oferta de cursos no SESC São Caetano

O vereador Marcos Fontes (PP) protocolou um requerimento solicitando que o Serviço Social do Comércio (SESC) de São Caetano do Sul amplie o seu catálogo de cursos, incluindo o aprendizado de Corte e Costura. A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de novas habilidades, promover a inclusão social e incentivar o empreendedorismo por meio de uma técnica tradicional e valorizada no mercado de trabalho.

No documento, Marcos Fontes destacou a importância de ampliar as opções de capacitação profissional para atender às demandas da população local. “O curso de Corte e Costura atenderia a uma necessidade de qualificação, oferecendo alternativas para geração de renda, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho. Essa iniciativa seria de extrema relevância para muitos munícipes, considerando o perfil socioeconômico, que buscam complementar a renda e alcançar o desenvolvimento pessoal”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que São Caetano do Sul possui infraestrutura adequada para sediar cursos desse tipo, o que posiciona o município como um local estratégico para a expansão de programas educacionais. “Nossa cidade tem demonstrado um grande interesse e compromisso com atividades que promovam a inclusão social, bem como iniciativas que contribuem para o fortalecimento econômico das famílias, criando oportunidades de crescimento para todos os cidadãos“, pontuou.

Marcos Fontes reforçou ainda seu compromisso com políticas públicas que impulsionem a geração de trabalho e renda. “Investir em qualificação profissional é essencial para criar mais oportunidades para nossa população. Continuarei trabalhando incansavelmente para ampliar as alternativas de formação e fortalecer a economia local”, concluiu.