Unidades do Senac no ABC oferecem 9 mil bolsas gratuitas em 2025

No Senac Santo André, serão 3.414 bolsas de estudo gratuitas ao longo do ano, com 309 delas voltadas exclusivamente para cursos de idiomas, como francês e inglês, ideais para profissionais que desejam se destacar em um mercado cada vez mais globalizado.

A unidade também contará com dois novos cursos de formação técnica:

● Técnico em Informática para Internet

● Técnico em Marketing

Além disso, os cursos livres trazem formações variadas e atualizadas, com opções em áreas como Tecnologia da Informação, Beleza e Estética, Bem-Estar e Gestão e Negócios, incluindo:

● Tecnologia da Informação: Python I – fundamentos, Produção e Design para Webgames, e Instalação e Implementação de Redes Sem Fio

● Beleza e Estética: Maquiagem para Beleza Negra, Manicure e Pedicure

● Bem-Estar: Personal Organizer: ambientes residenciais

● Gestão e Negócios: Liderança para Novos Líderes, Finanças para Não Financeiros e Lojas Virtuais para Pequenos Negócios – estratégias e ferramentas

Novidades em São Bernardo do Campo

No Senac São Bernardo do Campo, serão concedidas 5.529 bolsas gratuitas em 2025, incluindo 23 títulos inéditos nas áreas de Tecnologia da Informação, Design, Artes e Arquitetura, Gastronomia e Alimentação, Turismo e Hospitalidade. Entre eles, destacam-se:

● Tecnologia da Informação: Cibersegurança – mantenha suas informações seguras no mundo digital, Construção de Bots com IA e Games 2D – criando seu primeiro jogo

● Design, Artes e Arquitetura: Ambientes Inteligentes: IoT em interiores, Direção Criativa e Inovação em Design de Interiores e Produção Gráfica

● Gastronomia e Alimentação: Gastronomia Sustentável: técnicas de cozinha para otimização de recursos e Marmitas – técnicas de preparo

● Turismo e Hospitalidade: Como Criar e Operacionalizar um Buffet Infantil e Organização de Eventos Corporativos

Além dessas novidades, serão disponibilizadas bolsas gratuitas para o curso de Libras – Língua Brasileira de Sinais, promovendo maior inclusão e acessibilidade na comunicação com a comunidade surda e reafirmando o compromisso da instituição com a diversidade e a inclusão social.

O programa faz parte do Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas em seus mais de 15 anos de existência. Os interessados devem acompanhar a abertura dos cursos no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes do início do curso, sempre ao meio-dia. A ocupação das vagas segue ordem de chegada em fila virtual. Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa.

Segundo levantamento interno do Departamento Nacional do Senac, o índice de sucesso na conquista de uma vaga de trabalho entre os alunos dos cursos técnicos da instituição, até um ano após a conclusão, chega a quase 70%. Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac, 86,4% dos ex-alunos dos cursos livres e técnicos da instituição melhoraram o desempenho profissional após a formatura. Outros benefícios constatados foram o aumento de salário ou renda (34%), promoção (21,5%) e primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Para mais informações sobre o Programa Senac de Gratuidade, acesse: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo.

Nova Gerência no Senac São Bernardo do Campo

O Senac São Bernardo do Campo possui um novo gerente desde janeiro de 2025. Darlan Oliveira Rocha agora administra a unidade, após passagem pelas unidades Guarulhos Celestino e Faccini.

Darlan é doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura, pós-graduado em Gestão de Pessoas e bacharel em Direito. Atua no Senac desde 2006, com experiências em gestão de pessoas e educação de jovens e adultos. Já passou pela Gerência do Senac Jaboticabal e Senac Itaquera, além das unidades do Senac Guarulhos, onde esteve à frente de diversas atividades voltadas à formação profissional e ao fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo.

Em 2011, participou do programa de movimentação gerencial da instituição e acumulou experiência administrativa e educacional em diversas unidades do Senac São Paulo.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade 2025

Informações e matrículas: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro – Santo André/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-santo-andre

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 – Centro – São Bernardo do Campo/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo