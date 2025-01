Há 79 anos, o Senac abre portas para a transformação educacional

O Senac está comemorando 79 anos de história e é hoje uma referência em educação profissional no Brasil. Ao longo dessas quase oito décadas, a instituição tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do país.

Em sintonia com o Sistema Comércio, o Senac tem impulsionado o comércio de bens, serviços e turismo, formando profissionais capacitados e preparados para os desafios do mercado de trabalho, transformando vidas e criando oportunidades para milhões de brasileiros.

A instituição oferece uma vasta gama de soluções educacionais, que vão desde a formação inicial até a pós-graduação, em 29 diferentes áreas profissionais. Esse portfólio diversificado permite que os alunos planejem suas trajetórias de forma sustentável, garantindo, assim, um futuro mais promissor a todos.

O Senac é responsável por mais de 76 milhões de atendimentos ao longo dos anos, e o destaque é o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que amplia o acesso a uma educação de qualidade para aqueles que mais precisam.

A cada dia, o Senac reafirma seu compromisso com a inclusão social e a inovação. Pesquisa de mercado aponta que cerca de 90% das empresas reconhecem a excelência da formação oferecida pela instituição, e sete em cada dez alunos formados conquistam uma vaga no mercado de trabalho. Mais do que números, o Senac tem como missão transformar vidas, capacitando cidadãos para um futuro repleto de oportunidades.

Ao celebrar seus 79 anos, o Senac continua a apostar em um modelo de educação inovador, ético e inclusivo, com práticas que atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Seja no ensino de novas tecnologias, como inteligência artificial, ou em áreas emergentes como sustentabilidade empresarial, se destaca ao criar soluções que acompanham as mudanças e as necessidades do mercado de trabalho.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a instituição se preocupa historicamente com a inovação educacional e desempenha um papel fundamental na formação de pessoas e na transformação da realidade brasileira. “A atuação do Senac transcende fronteiras geográficas, alcançando comunidades urbanas e rurais, abraçando a diversidade cultural que molda o nosso país. E o desenvolvimento econômico e social está intrinsecamente ligado à educação, processo que tem o Senac como um orgulhoso catalisador, projetando um mundo em que profissionais qualificados e cidadãos conscientes tornam-se agentes de transformação da sociedade”.

De olho no futuro e em sintonia com as demais instituições do Sistema Comércio, o Senac seguirá abrindo portas e fortalecendo o setor do comércio, serviços e turismo, e reafirmando seu papel transformador no Brasil.