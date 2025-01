Seminário gratuito em SP vai capacitar lideranças do Terceiro Setor

No próximo dia 28 de janeiro, São Paulo receberá o seminário Giro Filantropia, realizado pela Rede Filantropia, voltado para gestores e profissionais do Terceiro Setor. O evento será presencial, gratuito, e acontecerá na FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, das 9h às 18h. Durante o seminário, especialistas discutirão temas como captação de recursos, contabilidade, legislação, tecnologia e desenvolvimento institucional para organizações sem fins lucrativos.

Com mais de 100 edições realizadas em cerca de 50 cidades brasileiras desde 2015, o Giro Filantropia tem como objetivo fortalecer a capacitação técnica das organizações, oferecendo um ambiente dinâmico de aprendizado e troca de experiências. “Nosso objetivo é democratizar o acesso à informação e oferecer ferramentas que capacitem gestores de ONGs a enfrentarem os desafios diários de forma mais preparada”, afirma Thaís Iannarelli, diretora-executiva da Rede Filantropia.

Programação

O seminário contará com um dia inteiro de palestras sobre temas variados e relevantes para o Terceiro Setor. Às 9h20, Adriana Silva abrirá o evento com a palestra “Divulgação Estratégica: Jornalistas x Influenciadores”. Às 10h10, Áureo Giunco discutirá o uso de tecnologia com “O Futuro das ONGs: Como a Inteligência Artificial facilita o Desenvolvimento Institucional”. Seguindo, às 10h50, Ricardo Baboo falará sobre ferramentas digitais aplicadas às organizações.

Na parte da tarde, a programação inclui a palestra de Marcia Cavalcante e Glauco Reis sobre “CEBAS Atualizado: Aspectos Práticos, Jurídicos e Contábeis” às 13h20. Às 14h10, será abordada a Captação de Recursos para o Desenvolvimento Institucional de OSCs. Às 15h30, Warley Dias conduzirá uma palestra sobre governança contábil, seguida por Michel Freller às 16h20, que apresentará “13 Formas e Maneiras Inovadoras de Captar Recursos”.

O evento será encerrado com sorteios e oportunidades de networking às 17h20.

Giro Filantropia São Paulo

Data: 28 de janeiro de 2025

Local: FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Campus Liberdade – Avenida da Liberdade, 532, São Paulo/SP.

Inscrições clicando aqui.