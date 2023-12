Semana Senac da Diversidade e Inclusão em Santo André terá palestras, oficina e exposição

Sociedades democráticas, mais justas e igualitárias reconhecem que todas as pessoas devem ter oportunidades e direitos iguais. Com o intuito de fomentar essa discussão e ampliar a percepção de que as diferenças não podem ser fatores de exclusão, o Senac Santo André preparou uma série de atividades como parte da programação da Semana da Diversidade e Inclusão do Senac São Paulo. O evento deste ano, que ocorre entre os dias 4 e 8 de dezembro, tem como tema Povos Originários e Corporeidade e contará com palestras, rodas de conversa, exposições, cine debate e outras atividades. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Entre os destaques da programação no Senac Santo André está a exposição Mãos invisíveis, que tem como inspiração a história da Paola E. Montano, estudante da instituição com deficiência auditiva que cursa Técnico em Multimídia. A mostra poderá ser visitada de segunda-feira (4) a sexta-feira (8), das 8h às 22h. Também na segunda-feira, das 19h às 22h, a unidade promoverá a roda de conversa Culto ao “corpo perfeito”: exclusão e estigmatização do corpo gordo, que tem como intuito discutir e dialogar a respeito do mito do corpo perfeito e como tal padrão acarreta exclusão de outros corpos que não se enquadram nos considerados desejáveis. Outro destaque é a palestra interativa Canto e danças tradicionais da Etnia Kariri Xoco, do Grupo Bocuiá Naté, de aldeia localizada em Pôrto Real do Colégio, Alagoas. O Cacique do grupo é Aramis, que conduzirá a palestra por meio de cantos e danças tradicionais, na quarta-feira (6), das 14h30 às 16h30.

A programação completa do Senac Santo André na Semana da Diversidade e Inclusão pode ser conferida neste endereço eletrônico: https://eventos.sp.senac.br/evento/semana-senac-de-inclusao-e-diversidade/.

Serviço:

Semana Senac da Diversidade e Inclusão

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, n°110 – Centro – Santo André/SP