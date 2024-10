Semana de Tecnologia da Fatec Zona Sul começa na segunda-feira (4)

Entre segunda (4) e quarta-feira (6), a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Zona Sul, localizada na Capital, realiza sua Semana de Tecnologia. Gratuito e aberto ao público, o evento oferece uma série de palestras online, por meio do Microsoft Teams. As atividades contemplam temas relacionados aos cursos superiores de tecnologia da unidade: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Gestão Empresarial (presencial e na modalidade a distância) e Logística.

“É um dos momentos mais enriquecedores do nosso calendário acadêmico”, avalia o diretor da Fatec Zona Sul, Alex Macedo de Araujo. “Uma oportunidade para estudantes, professores e todos os participantes mergulharem em experiências práticas, trocarem conhecimentos e explorarem tendências que moldam o futuro da tecnologia e do mundo do trabalho.”

O evento começa com a participação da Fatec Zona Sul na Semana Global de Empreendedorismo (SGE) pelo décimo ano consecutivo. Trata-se de um movimento global realizado em mais de 170 países, que visa inspirar, conectar e capacitar jovens e adultos interessados em empreendedorismo.

Serão ministradas duas palestras dentro da programação da SGE, nos períodos da manhã e da noite, por Marcos Saqueto e Claudinei Benzi, respectivamente sócio-proprietário e gestor da empresa de consultoria Plexu. Para participar e receber o certificado é necessário se inscrever neste link.

Na terça e quarta-feira, a série de palestras continua nos três períodos, com temas como eficiência energética, criação de startups, delitos por meios eletrônicos, educação financeira e inovação tecnológica, entre outros. Confira a programação completa. Neste caso, é preciso realizar duas inscrições: uma geral e outra para cada palestra, ambas no mesmo link.

Vestibular das Fatecs

Em breve, serão divulgados o calendário e as informações do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025. O processo seletivo contará com vagas para os cursos superiores de tecnologia presenciais e a distância.

Serviço

Semana de Tecnologia da Fatec Zona Sul

Local: online

Data: de 4 a 6 de novembro

Horário: confira programação aqui e aqui