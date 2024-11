Sem ideias de onde comer no feriado? Confira os restaurantes para comer bem em SP

Após um longo período sem feriados prolongados, enfim, 2024 presenteia os brasileiros com um feriado em uma sexta-feira! E nada é melhor do que curtir o descanso merecido aproveitando uma boa gastronomia e pagando um preço fixo por entrada, prato principal e sobremesa; não é mesmo? A 33ª edição da São Paulo Restaurant Week acontece em mais de 180 restaurantes selecionados de São Paulo e Grande SP até o dia 24 de novembro, com opções de menus completos de R$ 54,90 a R$ 149,00. Neste feriado, diversas casas seguem oferecendo os menus do festival normalmente, sendo uma ótima oportunidade para conhecer restaurantes novos ou repetir aquele queridinho.

“Continuar servindo o menu week no feriado é uma ótima estratégia para os restaurantes participantes, já que é quando o público pode conhecer a casa e os pratos com calma e, certamente, voltar em outra ocasião. E para os amantes da gastronomia, ter boas opções no dia de folga garante experiências memoráveis”, explica o idealizador da São Paulo Restaurant Week, Fernando Reis.

Com o tema, “Diversidade Culinária Regional”, o evento incentiva os restaurantes a trazer opções que explorem a culinária regional para oferecer ao público o toque único de cada chef. “As casas têm a liberdade de inovar e reinterpretar pratos tradicionais, criando releituras que trazem novas perspectivas, sem perder o vínculo com a origem. Essa abordagem permite que o público experimente sabores familiares de maneira inédita, enquanto descobre a criatividade e a originalidade dos chefs”, complementa Fernando.

Confira os restaurantes que servirão menu week neste feriado e aproveite:

Menu Tradicional (R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar):

Bistrô Faria Lima

Due Amici

Mestre Cervejeiro Pompeia

Othê

Pina

Ripito Cafeteria

Urban Café Journal

Menu Plus (R$68,80 no almoço e R$89,90 no jantar):

Amazônia Casa Brasileira

Axado

Baskstage

Brodo

Califa Fresh Food

Cicci

Condimento

Dona Carmela

Empório do Bacalhau

Familie

Forneria Maiori

Graça di Napoli

Handz By Rodrigo Einsfeld

Jerivá Restaurante

Kolping Haus

La Piadina

Macondo

Malibu Park

Novedad

O Alquimista

Rizz

Santa Pausa Coffee and Food

Takeshi Sushi

Veríssimo

Viareggio

Kofi & Co (somente almoço)

La Paella (somente almoço)

Tato Mar e Grelha (somente almoço)

Ludus Luderia (somente jantar)

Cervejaria Holy Water (somente jantar)

Ateliê da Nata (somente jantar)

Menu Premium (R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar):

Aguzzo Cucina

Café Journal Moema

Empório do Tuga

L’Entrecôte de Paris

La Fortuna

La Parrilla

Les Six Steakhouse

Marialva

Octo Gastrobar Pinheiros

Origens Radisson Pinheiros

Pasta Nostra

Quadrado

Rendez-Vous

Taste It

Thaithai Brasil

Vino! Pinheiros

Ecully Gastronomia (somente almoço)

Vicky Barcelona (somente almoço)

Filó (somente jantar)

Forneria San Paolo (somente jantar)

Menu Diamond (R$109,00 no almoço e R$149,00 no jantar):

Doryo

Varanda Grill (somente jantar)

As harmonizações da edição ficam por conta do “Arroz” de aveia QUAKER®, dos queijos franceses da Prazeres da Europa e dos vinhos da importadora Wine Brands – este último com condições comerciais especiais para os restaurantes.

Ação social

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia também são incentivados a doar o valor de R$ 2,00 por menu para a ONG Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

Os Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo, regularmente, mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Promove a transformação social a partir de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Tem como missão transformar vidas com iniciativas capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. “Além de contribuir com recursos para nossas ações sociais no sertão, esta parceria é importante para a divulgação do trabalho dos Amigos do Bem, que há 30 anos transforma vidas na região mais carente do Brasil”, reforça o diretor institucional da ONG, Alceu Caldeira. Saiba mais em: @amigosdobem.

Serviço

33ª São Paulo Restaurant Week

Data: 17 de outubro a 24 de novembro

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br