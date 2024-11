Selo dos Correios celebra o feriado nacional da Consciência Negra

Os Correios produziram um selo institucional para celebrar o feriado nacional da Consciência Negra, que foi instituído pela Lei 14.759/2023, sancionada em dezembro do ano passado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Fruto de um movimento do governo brasileiro, em parceria com o parlamento e os movimentos sociais, a instituição do feriado nacional marca a relevância da cultura e história afro-brasileira para o país.

“A emissão deste selo reforça nosso compromisso com a equidade de gênero, diretriz fundamental de nossa gestão, e se soma às demais iniciativas que os Correios vêm adotando na área, como a reserva de 30% de vagas para pessoas negras e indígenas no nosso concurso nacional que está em andamento, a implementação de uma política inédita de promoção à equidade na estatal e o estabelecimento da meta, em nosso plano estratégico, de 30% de pessoas negras em todos os níveis de gestão até o final deste ano”, destacou o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos.

“O lançamento do selo para celebrar o feriado nacional da Consciência Negra é de extrema importância para reafirmação da nossa identidade afro brasileira, da nossa luta contra todas as formas de discriminação, assim como saudar a memória de Zumbi, Dandara, Aqualtune e Acotirene que lutaram por liberdade”, diz o presidente da Fundação Cultural Palmares,

João Jorge Santos Rodrigues.

O evento de lançamento do selo será realizado no dia 4 de dezembro, na sede da Fundação Cultural Palmares, em Brasília, pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, e pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Santos Rodrigues.