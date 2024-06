Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sentado participa de torneio na França

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sentado iniciou sua jornada no torneio World Super Six na última terça-feira (11). Formada pelas atletas Nathalie, Gizele, Bruna, Janaina, Suellen e Andressa, todas do Time SP, a equipe brasileira é a atual campeã mundial da modalidade e participa deste que reúne as seis melhores seleções do mundo.

No duelo de estreia, a seleção brasileira enfrentou os Estados Unidos. A equipe norte-americana é a atual campeã paralímpica e venceu o jogo de abertura do torneio. Nas próximas rodadas, o Brasil encara na sequência as seleções da China, França, Canadá e Itália.

A competição acontece na cidade de Nancy, na França, até 16 de junho e é o último desafio da modalidade antes dos Jogos Paralímpicos de Paris, de 28 de agosto a 8 de setembro. Além da expectativa de angariar mais uma conquista para a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, o World Super Six é uma oportunidade de afinar a equipe e conhecer as adversárias, todas já classificadas para o megaevento.