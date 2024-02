Sehal ministra cursos de Garçom, Garçonete e Saladeira em parceria com a Escola Ouro de Santo André

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria na Região, vai realizar cursos para mão de obra do setor em parceria com a Escola de Ouro de Santo André, totalmente gratuitos e insumos cedidos pelo Sehal. O objetivo da iniciativa é atender a demanda por profissionais especializados do segmento na cidade.

As formações são para os cursos de Garçom e Garçonete e de Saladeira e serão realizados na sede do Sehal. As inscrições estão abertas.

As aulas são realizadas nas instalações do Sehal, em espaços equipados com cozinha completa, utensílios e insumos para as experiências práticas.

O curso de Garçom e Garçonete será realizado em duas semanas consecutivas, de 26 a 29 de fevereiro e de 4 a 7 de março, das 9h às 12h, um total de 24 horas de carga horária.

O curso de Saladeira ocorre de 18 a 21 de março, das 9h às 12h, totalizando uma carga horária de 12 horas.

O Sehal fica na Rua Laura, 214, na Vila Bastos. Informações e inscrições pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. Acesse www.sehal.com.br