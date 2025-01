Segurança Urbana forma primeira turma de 2025 do curso de Operação e Fiscalização de Drones

Em um marco significativo para as operações de segurança pública, o Programa Dronepol concluiu a formação de 30 agentes no Curso de Operação e Fiscalização de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), realizado entre os dias 6 e 10 de janeiro. A iniciativa, reconhecida como referência no Estado de São Paulo, combinou aulas teóricas sobre legislação e segurança com atividades práticas que proporcionaram uma experiência completa aos participantes.

Ministrado por profissionais da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o curso teve como objetivo principal fortalecer a capacidade dos agentes em monitorar áreas suscetíveis a riscos, combater invasões ambientais e realizar vigilância em eventos com grande concentração de público. O impacto do programa foi notável em grandes eventos ocorridos em 2024, incluindo a Marcha para Jesus, o Carnaval e a Parada LGBTQIA+.

De acordo com De Andrade, chefe da Turma Nível 3, a formação oferecida pela GCM de São Paulo se destaca como modelo para outras cidades e estados do Brasil, sendo reconhecida nacionalmente por seu elevado padrão tecnológico, operacionalidade e infraestrutura. A primeira turma de 2025 contou com a participação de profissionais de diferentes regiões, incluindo dois representantes de Contagem (MG), dois de Cubatão, dois de Diadema, três da Defesa Civil Municipal e 21 agentes internos da GCM.

Sobre o Programa Dronepol

O Programa Dronepol é um projeto pioneiro na gestão pública brasileira e possui credenciamento da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O programa tem atraído a participação de diversas forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil. Para o ano de 2025, está prevista a realização mensal das formações com uma carga horária contínua de cinco dias de treinamento intensivo.