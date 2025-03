Segundo trem da Linha 17-Ouro do Metrô chega a SP

Na manhã deste domingo (16), o segundo trem da frota encomendada para a Linha 17-Ouro chegou no Pátio Água Espraiada, Zona Sul da capital, proveniente de Santos, transportada por meio de uma complexa operação logística composta de oito carretas – cinco designadas para os carros (vagões) e outras três para as estruturas de conexões.

No Pátio Água Espraiada, onde o primeiro trem já passa por testes, os carros foram retirados das carretas e colocados nas vigas por um braço mecânico, para a realização da montagem completa da composição. Esse processo envolve um método específico, com a entrada das carretas seguindo a ordem sequencial dos carros (vagões), para sua colocação na viga de forma que facilite a montagem.

Durante esse período, o trem também vai iniciar o processo de testes dinâmicos e estáticos nas vias já construídas no Pátio, além dos protocolos para a obtenção do certificado de segurança. Todos os trens serão submetidos à testes rigorosos antes de serem integrados à operação, prevista para 2026.

Ao todo, o comboio percorreu 70 quilômetros no trajeto do Porto de Santos até o Pátio Água Espraiada da Linha 17-Ouro, na região da avenida Jornalista Roberto Marinho, envolvendo múltiplos profissionais, entre gestores, motoristas e agentes de trânsito. Por ser feita na madrugada, a viagem levou apenas uma noite, reduzindo o impacto no tráfego do trajeto percorrido.

Fabricado pela BYD Skyrail, o segundo trem entregue faz parte de uma frota de 14 composições projetadas para a nova linha de monotrilho. As demais unidades estão em produção na China e chegarão ao Brasil ao longo de 2025, conforme o cronograma estabelecido. Ambos os trens armazenados fazem parte do pacote de investimento do Governo de São Paulo no valor de R$ 5,8 milhões para a implantação da Linha 17-Ouro.

Os trens da Linha 17-Ouro são projetados para operação totalmente automatizada (sistema UTO), utilizando tecnologia de Sistema de Controle de Monitoramento de Trens (TCMS) e sistema de sinalização CBTC, que garante maior eficiência e segurança. Entre os destaques, esses trens possuem intercomunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO), além de câmeras de vigilância, sistemas de combate a incêndio e baterias de tração que permitem movimentação até a próxima estação em caso de falta de energia.

Implantação da Linha 17-Ouro

Prevista para operar em 2026, a Linha 17-Ouro é o segundo monotrilho de São Paulo e contará com 6,7 km de extensão operacional, além de capacidade para transportar 90 mil passageiros todos os dias. A nova linha vai conectar o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração também à Linha 5-Lilás na estação Campo Belo.

Ao todo, serão 8 novas estações: Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista, Aeroporto de Congonhas e Washington Luís.