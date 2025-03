Ecovias Imigrantes participa de operação especial para entrega dos monotrilhos da Linha 17-Ouro

A Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), participará na madrugada desta quinta-feira (14) da operação de transporte dos vagões do monotrilho da Linha 17-Ouro, que ligará a capital paulista ao Aeroporto de Congonhas. Os vagões serão deslocados do Porto de Santos até São Paulo, transitando pelas rodovias Anchieta e Imigrantes.

Para garantir a segurança da operação, foi montada uma ação especial com bloqueios estratégicos. A carga seguirá pelo km 64 da marginal sul da Anchieta, transitando pela contramão entre os km 59 e 60, até alcançar as alças de acesso. Na rodovia dos Imigrantes, o transporte passará entre os km 62 e 11, com interdições previstas no trecho de serra, na pista Norte.

Os vagões são considerados cargas especiais devido às dimensões e à sua importância. Neste caso, o vagão do monotrilho possui 5,60 metros de altura, 3,86 metros de largura e 25 metros de comprimento.

“O gerenciamento dessa carga envolve diversas equipes da concessionária, incluindo os times de tráfego, Centro de Controle Operacional, engenharia e outras áreas. Em situações como essa, o SAI prioriza tanto a segurança dos usuários quanto a entrega eficiente da carga ao destino final”, afirma Douglas Albiero, coordenador de tráfego da Ecovias Imigrantes.

A concessionária mobilizará mais de 20 profissionais, além de veículos de apoio e sinalização específica, para garantir a fluidez do tráfego. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção e programar seus deslocamentos, acompanhando nossos canais de comunicação oficiais.

Mantendo a gestão das cargas especiais, o SAI já coordenou o transporte de mais de 100 mil cargas desde o início de sua concessão, totalizando quase 6 milhões de toneladas.