Segunda rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador começa nesta sexta-feira (13)

A segunda rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador promete mais um fim de semana repleto de emoção e disputas acirradas. As partidas acontecerão entre sexta-feira (14) e domingo (16), distribuídas entre os Centros Técnicos de Treinamento (CTT) Ouro Fino e Jardim Caçula. Com os times ainda em busca de definição na tabela, a rodada pode ser decisiva para muitas equipes.

O pontapé inicial será na sexta-feira (14), no CTT Ouro Fino, com o confronto entre Somma e Planalto, às 19h50. O Somma venceu na estreia e busca manter o bom momento, enquanto o Planalto precisa reagir após a derrota na primeira rodada.

No sábado (15), a rodada segue movimentada com três partidas no CTT Ouro Fino. Às 16h50, Vila Suissa e Vila Gomes duelam em busca da primeira vitória. Na sequência, às 18h30, Vasquinho e Vila Sueli se enfrentam em um jogo que pode consolidar um dos times na liderança do Grupo D. O fechamento do dia será às 20h, com Aliados e Santa Luzia. O Aliados quer manter a boa fase após estrear com vitória, enquanto o Santa Luzia tenta se recuperar.

O domingo (16) será o dia mais intenso da rodada, com oito partidas divididas entre dois campos. No CTT Ouro Fino, a programação começa às 8h50 com o Águia de Ouro enfrentando o Brisão. O atual bicampeão tenta seguir firme na liderança do Grupo A, enquanto o Brisão busca surpreender. Logo depois, às 10h40, Leões e Jardim Luzo jogam precisando dos três pontos para melhorar suas posições no Grupo B.

A partir do meio-dia, o CTT Ouro Fino recebe mais dois jogos importantes. Às 12h30, Barro Branco e Confiança entram em campo tentando conquistar a primeira vitória no Grupo C. Mais tarde, às 14h10, ACEA e Boa Sorte medem forças em um confronto direto por posições na tabela do Grupo A.

Paralelamente, o CTT Jardim Caçula também será palco de disputas decisivas. A rodada no local começa às 8h50 com Lago e Malorkas, onde o Lago quer seguir na liderança do Grupo B, enquanto o Malorkas busca sua reabilitação. Depois, às 10h40, Alvi Negro e Alvorada se enfrentam em duelo equilibrado pelo Grupo C.

Às 12h30, Maristela e Inter entram em campo em busca dos primeiros pontos no Grupo A. Ambos perderam na estreia e precisam da vitória para se manterem vivos na competição. Fechando a rodada, às 14h10, Beija-Flor e Quarta Divisão duelam no CTT Jardim Caçula, com o Beija-Flor tentando embalar após vencer na primeira rodada.

Com os grupos ainda indefinidos, a segunda rodada promete mexer na tabela e definir os primeiros favoritos ao mata-mata. Além disso, as equipes que ainda não pontuaram terão a última chance de reação antes de ficarem em situação delicada na briga pela classificação.

O nível técnico da competição tem sido um dos destaques, com muitos jogos decididos por placares apertados, o que evidencia o equilíbrio entre os times. Essa tendência deve se repetir neste fim de semana, com confrontos diretos valendo posições importantes.

O Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador segue como uma das competições mais tradicionais da cidade, movimentando comunidades e fortalecendo o futebol local. Com a expectativa de mais grandes jogos, a segunda rodada promete esquentar ainda mais a disputa pelo título.

Confira os confrontos deste fim de semana:

Sexta (14)

CTT Ouro Fino

19h50 – Soma x Planalto

Sábado (15)

CTT Ouro Fino

16h50 – Vila Suissa x Vila Gomes

18h30 – Vasquinho x Vila Sueli

20h – Aliados x Santa Luzia

Domingo (16)

CTT Ouro Fino

08h50 – Águia de Ouro x Brisão

10h40 – Leões x Jardim Luzo

12h30 – Barro Branco x Confiança

14h10 – ACEA x Boa Sorte

CTT Jardim Caçula

08h50 – Lago x Malorkas

10h40 – Alvi Negro x Alvorada

12h30 – Maristela x Inter

14h10 – Beija Flor x Quarta Divisão