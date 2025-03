Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador inicia com empates e vitórias convincentes

Leandro Teixeira/PMETRP

A primeira rodada do Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador movimentou o município entre sexta-feira (7) e domingo (9), com partidas realizadas nos Centros Técnicos de Treinamento (CTT) Ouro Fino e Santa Luzia. O torneio, que conta com o apoio da Prefeitura da Estância, teve um início marcado por duelos equilibrados e a confirmação do favoritismo do atual bicampeão, Águia de Ouro.

O Águia estreou com uma vitória convincente sobre o Maristela, vencendo por 3 a 0 e assumindo a liderança do Grupo A. No mesmo grupo, o Boa Sorte também começou bem e derrotou a Inter por 2 a 0, garantindo a vice-liderança. Brisão e ACEA ficaram no empate sem gols, ocupando a terceira e quarta colocação, respectivamente. A Inter aparece em quinto, enquanto o Maristela já inicia o torneio na zona de rebaixamento.

Pelo Grupo B, o Lago saiu na frente ao vencer os Leões por 2 a 1 e assumiu a ponta da tabela. O Beija-Flor também garantiu três pontos ao derrotar o Malorkas por 1 a 0, ocupando a segunda posição. Já Quarta Divisão e Jardim Luzo empataram sem gols e dividem a terceira colocação. Leões e Malorkas fecham o grupo na zona de não classificação.

No Grupo C, Aliados e Alvorada estrearam com vitórias e dividem a liderança. O Aliados venceu o Confiança por 1 a 0, enquanto o Alvorada superou o Santa Luzia pelo mesmo placar. Barro Branco e Alvi Negro empataram sem gols e ocupam a terceira posição. Já Santa Luzia e Confiança ficaram na quinta colocação, ainda sem pontuar.

A chave D teve um desempenho sólido do Vila Sueli, que derrotou o Planalto por 2 a 0 e assumiu a liderança. Soma e Vasquinho também começaram bem, vencendo Vila Suissa e Vila Gomes, respectivamente, pelo placar mínimo e dividem a vice-liderança. Vila Suissa e Vila Gomes aparecem na quarta colocação, enquanto o Planalto é o lanterna do grupo.

Os jogos foram marcados por muita disputa e equilíbrio, com seis partidas terminando empatadas ou decididas por apenas um gol de diferença. Isso demonstra o nível técnico da competição e a competitividade entre as equipes nesta temporada.

A fase de grupos terá um total de cinco rodadas, e os quatro melhores times de cada chave avançam para o mata-mata. A classificação geral será determinante não apenas para definir os confrontos eliminatórios, mas também para evitar o rebaixamento, já que as quatro piores equipes da competição serão rebaixadas para a divisão de acesso.

Além das partidas acirradas, a rodada de abertura serviu para mostrar a força dos favoritos e também para evidenciar que algumas equipes precisarão reagir rapidamente se quiserem seguir vivas na competição. Com poucas rodadas na primeira fase, cada ponto conquistado pode fazer a diferença entre a classificação e a eliminação precoce.

O Campeonato Ribeirãopirense de Futebol Amador é uma das principais competições esportivas da cidade e reúne atletas de diversas comunidades, promovendo não apenas o futebol, mas também o lazer e a integração entre os moradores.

A segunda rodada acontecerá no próximo fim de semana, com novos confrontos que podem mexer na tabela e definir os rumos da competição. A expectativa é de mais jogos equilibrados e de alto nível técnico, mantendo o torneio emocionante até as fases finais.

Com um início promissor e disputas acirradas, o campeonato promete ser uma das edições mais equilibradas dos últimos anos. Resta saber quais equipes manterão o bom desempenho e quais conseguirão reagir para evitar uma eliminação precoce ou até mesmo o rebaixamento.

A tabela e mais informações podem ser acessadas por meio do link: https://copafacil.com/-z2ke

Leandro Teixeira/PMETRP