Segunda etapa do CBX SP Street Power chega a Franco da Rocha

Você que é da região de Franco da Rocha não pode perder! Nesse final de semana (22 e 23 de junho), a segunda etapa do CBX São Paulo Street Power estará no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, Rua Nelson Rodrigues, 400, Centro.

No sábado (22), o espaço ficará aberto para treino das equipes. No domingo (23), as competições têm início às 9h e vão até 18h. O evento contempla três modalidades, todas elas com origem urbana e que integram o programa olímpico: basquete 3×3, breaking e skate. Serão seis etapas, disputadas ao longo das próximas cinco semanas, na capital, região metropolitana e litoral paulista.

Os campeões de cada etapa se encontram na final estadual, marcada para o dia 9 de julho, no Complexo Desportivo Baby Barioni. Aos vencedores da fase decisiva, o cobiçado prêmio: uma viagem a Paris com a comitiva da Secretaria de Esportes do Estado, encabeçada pela secretária Helena Reis, para cinco noites de uma experiência única na capital mundial do esporte.

Mais informações sobre o evento em spstreetpower.com.br.

Serviço:

Data: 22 e 23 de junho

Horário: 9h às 18h

Local: Parque Municipal Benedito Bueno de Morais – Rua Nelson Rodrigues, 400, Centro – Franco da Rocha