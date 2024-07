Segunda edição do KOFF, Festival de Cinema Coreano SP, volta a Piracicaba e São Paulo

A segunda edição do Festival de Cinema Coreano (KOFF) será realizada em duas cidades do estado de São Paulo, reafirmando o sucesso da primeira edição. Em Piracicaba, o evento já faz parte do calendário oficial da cidade e coloca o interior do estado como berço de um evento que vem trazendo visibilidade internacional ao Brasil. “Estamos muito felizes, pois temos conversas avançadas para levar edições do KOFF a outras regiões do país e até para o exterior. A curadoria minuciosa e a seriedade com a qual desenvolvemos esse projeto estão proporcionando a criação de uma grande rede de entusiastas do cinema coreano”, comenta Rubens Rewald, Curador do KOFF.

Com entrada gratuita, o evento acontece de 15 a 18 de agosto no Teatro do Engenho, em Piracicaba, e de 3 a 9 de outubro no Reserva Cultural em São Paulo. Com o melhor do cinema coreano contemporâneo, o evento trará produções lançadas entre 2022 e 2024 sob curadoria de Rubens Rewald, co-curadoria de Marcia Kling, consultoria de Soleiman Dias e produção executiva de Eduardo Komatsu e Guilherme Merisio. O Festival é composto por duas mostras, uma Mostra Não-Competitiva

e uma Mostra Competitiva.

A Mostra Não-Competitiv a

reúne dez longas-metragens selecionados entre os filmes mais representativos e premiados da produção cinematográfica sul coreana, de 2022 a 2024, homenageando sucessos internacionais de público, e dez curtas-metragens selecionados entre os premiados no Busan International Short Film Festival – BISFF, Jeonju International Film Festival, Muju Film Festival e outros importantes festivais de cinema da Coreia do Sul.

Para a Mostra Competitiva, por sua vez, são selecionados 20 filmes (10 curtas-metragens e 10 longas-metragens) que serão exibidos na programação do Festival e participarão de premiações que vão de R$3.000,00 a R$10.000,00. Esta modalidade reúne três categorias:

Longas e curtas-metragens produzidos na Coreia do Sul sobre qualquer temática;

Longas e curtas-metragens produzidos no Brasil sobre a Coreia do Sul ou cultura coreana; e

Longas e curtas-metragens produzidos no Brasil realizados por brasileiros descendentes de coreanos sobre qualquer temática.

As inscrições estão abertas até 15 de julho através do link https://koffko.com.br/inscricao/

O festival ainda trará uma premiação especial, de R$5.000,00, para estudantes de cinema produzirem um curta-metragem de 3 a 5 minutos sobre a Coréia do Sul. Os roteiros deverão ser enviados entre 10/7/24 e 10/8/24 para o e-mail contato@koffko.com.br. O curta-metragem vencedor será exibido no KOFF em São Paulo, entre 3 e 9/10, no Reserva Cultural.

KOFF tem patrocínio de CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil; apoio cultural de ISPAC (Instituto São Paulo de Arte e Cultura), ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba; apoio institucional da Secretaria Municipal da Ação Cultural, MISP – Museu da Imagem e do Som, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Piracicaba; e realização de Alexa Filmes, Trein Produções, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura.

O festival ainda contará com debates virtuais com produtores, atores e cineastas coreanos. As conversas buscam o intercâmbio entre os dois países e a troca de ideias sobre a indústria cinematográfica. Todo este rico conteúdo ficará disponível no Youtube para que qualquer pessoa possa assisti-lo. Outras contrapartidas educacionais como oficinas de vídeos em três escolas públicas de Piracicaba também estão previstas e visam incentivar a criação de novos curtas-metragens sobre a Coreia do Sul e a inclusão de jovens no mundo do cinema.

“Realizar o KOFF é uma oportunidade incrível para expandir o alcance e o impacto do cinema coreano no Brasil, que se encontra numa crescente desde o sucesso do filme Parasita. É essencial termos um festival que não apenas mostre a cultura do país, mas também promova um intercâmbio cultural e educacional. Tudo isso é construído de forma divertida e leve, mas proporcionando reflexão sobre temas importantes – característica das produções oriundas de lá”, afirma a Diretora e Co-curadora do KOFF Marcia Kling.

Enfatizando a importância da história e cultura coreana, o KOFF coincide com datas importantes no país;

A edição em Piracicaba, começa no Dia da Libertação, 15 de agosto. A data celebra o fim da ocupação japonesa e a fundação do governo da República da Coreia.

Já a edição em São Paulo ocorre a partir do Dia da Fundação , 3 de outubro, que comemora a criação de Gojoseon, o primeiro estado coreano, em 2333 a.C.

Confira o KOFF na internet:

SOBRE O CURADOR RUBENS REWALD

Roteirista, teatrólogo, professor da Universidade de São Paulo (USP) e diretor de cinema. Formado em cinema e doutor em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), é também autor do livro Caos dramaturgia, publicado em 2005 . No teatro, escreveu a peça O Rei de Copas (1994), indicada para o Prêmio Mambembe pela renovação da linguagem teatral. Em 1999, trabalhou na adaptação da peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, e escreveu Acordei pensando em bombas, ambas com direção de Cristiane Paoli-Quito. Também desenvolveu um trabalho de utilização dramática em vídeo em três peças: Dias felizes (1989), texto de Samuel Beckett, Dois perdidos numa noite suja (1992), de Plínio Marcos e Budro (1994), dirigido por Bosco Brasil. Em 2007, codirigiu o longa Corpo, em parceria com Rossana Foglia, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no The Method Independent Film Festival, em Los Angeles. Seus filmes mais recentes são Segundo Tempo (2019, lançamento no Brasil 2023) e Jair Rodrigues – Deixa que Digam (2020, lançamento no Brasil em abril de 2023). Além disso, dirigiu os documentários de longa-metragem Esperando Telê (2009) e Intervenção – Amor Não quer Dizer Grande Coisa (2017), ambos em parceria com Tales Ab’Sáber, e os documentários para a TV Rainha Hortência e Magic Paula (2014) e 800M (2016), em parceria com Aarón Fernandez, além dos curtas Cânticos (1991) e Mutante… (2002). Foi roteirista do filme Hoje (2011), de Tata Amaral, e do documentário Todas as Manhãs do Mundo, de Lawrence Whaba (2016).

SERVIÇO

KOFF – Festival de Cinema Coreano

Piracicaba

Período de Realização: 15 a 18 de agosto de 2024

Local de Realização: Teatro do Engenho Central

Endereço: Av. Doutor Maurice Allain, 454 – Parque do Engenho Central, Piracicaba, SP

Patrocinadores: CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil

Apoio Cultural: ISPAC (Instituto São Paulo de Arte e Cultura), ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba

Apoio Institucional: Secretaria Municipal da Ação Cultural, Museu da Imagem e do Som – MISP, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Piracicaba

Realização: Alexa Filmes, Trein Produções, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura

Produção: Image7 e Manifesta Cultura em Eventos

Entrada gratuita.

São Paulo

Período de Realização: 3 a 9 de outubro de 2024

Local de Realização: Reserva Cultural

Endereço: Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo, SP

Patrocinadores: CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil

Apoio Cultural: ISPAC-Instituto São Paulo de Arte e Cultura, ACIPI – Piracicaba e SIMESPI – Piracicaba

Apoio Institucional: Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISP

Realização: Alexa Filmes, Trein Produção Cultural, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura

Produção: Image7 e Manifesta Cultura em Eventos

Entrada gratuita.

SINOPSES DOS LONGAS-METRAGENS JÁ CONFIRMADOS NA MOSTRA NÃO-COMPETITIVA

Past Lives (Vidas Passadas)

Título original: Past Lives

País de Origem: Coreia do Sul, EUA

Ano de Produção: 2023

Gênero: Drama, Romance

Direção: Celine Song

Elenco: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Duração: 106 min

Sinopse: Escrito e dirigido por Celine Song, Vidas Passadas é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Obs.: Filme de abertura do KOFF, ganhador do Film Independent Spirit Awards e indicado ao Oscar 2024 de Melhor Filme e Melhor Diretor.

Spring Day

Título original: 서울의 봄 / Seoul-ui bom

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2023

Gênero: Ação, Drama, História

Direção: Kim Sung-su

Elenco: Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Sung-kyun

Duração: 141 min

Sinopse: Após o assassinato do presidente Park, a lei marcial é declarada. O comandante de segurança Chun Doo-gwang (Hwang Jung-min) e os oficiais que o seguem fazem um golpe. Lee Tae-shin (Jung Woo-sung), um comandante teimoso do Comando da Guarnição da Capital que acredita que os soldados não devem tomar medidas políticas, luta contra Chun Doo-gwang. À medida que o conflito entre os dois homens cresce, os líderes militares adiam suas decisões e o Ministro da Defesa desaparece. Neste caos, a primavera em Seul, que todos anseiam, segue em uma direção inesperada.

Concrete Utopia

Título original: 콘크리트 유토피아 / Konkeuriteu yutopia

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2023

Gênero: Suspense, Drama

Direção: Um Tae-hwa

Elenco: Lee Byung-hun, Park Seo-joon e Park Bo-young

Duração: 130 min

Sinopse: Depois de um poderoso terremoto, Seul é devastada, restando apenas as ruínas da grande cidade. O apartamento Hwanggoong é o único lugar que ainda está de pé após a tragédia, se transformando em um ponto de abrigo para os sobreviventes. Young-Tak (Lee Byung-Hun) conduz temporariamente os residentes do apartamento de Hwanggoong. À medida que a crise se desenrola, Young-Tak tenta proteger os residentes de estranhos que começam a chegar aos poucos. Min-Sung (Park Seo-Joon) que era um funcionário público, é escolhido por Young-Tak e se torna seu ajudante e enquanto isso Myeong-Hwa (Park Bo-Young), esposa de Min-Sung é enfermeira a ajuda a cuidar dos feridos. Com o passar do tempo o número de pessoas no prédio só aumenta, exigindo uma medida especial.

Road to Boston

Título original: 1947 보스톤 / 1947 Boston

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2022

Gênero: Drama

Direção: Kang Je-gyu

Elenco: Ha Jung-woo, Im Si-wan, Bae Seong-woo, Kim Sang-ho

Duração: 108 min

Sinopse: Escapando da opressão japonesa, os atletas coreanos embarcam numa viagem inesquecível para correr sob a bandeira coreana na Maratona Internacional de Boston de 1947, a primeira maratona internacional desde a Segunda Guerra Mundial.

Sleep

Título original: 잠 / jam

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2023

Gênero: Terror, Suspense, Drama

Direção: Jason Yu

Elenco: Jung Yu-mi, Lee Sun-kyun

Duração: 95 min

Sinopse: Em Sleep, Soo-jin (Jung Yu-mi) é uma mulher grávida que começa a se preocupar com os hábitos de seu marido, Hyun-su (Lee Sun-kyun), enquanto ele dorme. Tudo começa como um simples problema de conversas durante o sono, mas a situação logo se agrava para um comportamento chocantemente grotesco. O casal resolve, então, visitar uma clínica especializada nesses tipos de problema, mas não alcançam nenhum sucesso em acabar com o drama. Com a situação ficando cada vez pior, eles não têm outra escolha a não ser procurar a ajuda de um xamã. Do diretor sul-coreano Jason Yu.

Mimang

Título original: Mimang

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2023

Gênero: Drama, Romance

Direção: Taeyang Kim

Elenco: Park Bong-Joon, Suji Jung, Lee Myung-ha

Duração: 92 min

Sinopse: A palavra “mimang” possui vários significados em coreano. Um, ser incapaz de entender a ignorância. Dois, ser incapaz de esquecer o que se quer esquecer. E três, pesquisando por toda parte. Na estreia do cineasta Kim Taeyang em Seul, a câmera observa em três partes as mudanças no tempo, no espaço e nos personagens que se alinham com as definições acima mencionadas. Filmado em Seul ao longo de quatro anos, o filme captura vividamente as mudanças nos personagens e na cidade – especificamente na área histórica de Jongno – durante os passeios de um casal pelas ruas (da memória).

Dog Days

Título original: Dogeudeijeu

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2024

Gênero: Drama

Direção: Kim Deok-min

Elenco: Yoo Hae-jin, Lee Hyun-woo, Tang Joon-sang

Duração: 120 min

Sinopse: A história de pessoas conectadas por meio de cães em um hospital veterinário onde não há vento algum, conhecendo-se, confortando-se mutuamente e compartilhando seus corações.