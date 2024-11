Sefras lança Campanha de Natal para realizar ceias solidárias

Neste Natal, o Sefras – Ação Social Franciscana lança campanha solidária com o tema ‘Uma ceia para quem tem fome de justiça’, inspirada na missão de ir além do alimento e levar esperança, cuidado e dignidade a quem mais precisa. A organização deseja arrecadar alimentos, roupas, itens de higiene e até valores em dinheiro.

Todas as doações serão direcionadas para realização de ceias solidárias nas casas do Sefras, e para a continuidade dos projetos sociais que atuam na promoção da dignidade humana, trazendo um ambiente festivo com refeições preparadas de forma colaborativa, apresentações culturais e momentos de partilha. Além disso, a campanha promoverá atividades voltadas ao bem-estar, como oficinas de autocuidado e rodas de conversa, que reforçam a importância de olhar para o próximo de maneira integral.

A iniciativa também marca o início do Ano Jubilar do Sefras, que antecipa a celebração dos 25 anos de atuação da instituição, a serem completados em setembro de 2025. “O Ano Jubilar é um período especial de celebração e reflexão, dedicado ao reconhecimento das conquistas e ao fortalecimento da missão de justiça social. Durante esse tempo, vamos promover ações que destacam nossa trajetória de dedicação à luta pelos direitos humanos e ao apoio a comunidades vulneráveis”, afirma Frei José Francisco, diretor-presidente do Sefras.

“O espírito da campanha de Natal é um chamado à fraternidade verdadeira. Aquele que vê no outro um irmão, e entende que partilhar é um gesto de justiça e amor, sabe que cada contribuição é um abraço que aquece e fortalece quem mais precisa”, acrescenta o Frei.

Em um ano em que a crise social continua a afetar milhares de famílias, a organização reforça seu compromisso de oferecer mais que uma refeição, e luta todos os dias pela pela inclusão econômica, social e existencial de grupos extremamente vulneráveis. É possível contribuir de forma ativa, seja por meio de doações ou voluntariado.