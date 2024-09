SEDS comemora Dia do Nutricionista

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) realizou na manhã desta quinta-feira (12) um evento especial para comemorar o Dia do Nutricionista. Profissionais que atuam em mais de 70 unidades do Bom Prato da capital, do interior e da Grande São Paulo estiveram presentes.

“O trabalho do nutricionista é indispensável quando falamos em segurança alimentar, que é um direito constitucional e que precisa ser garantido principalmente para a população mais vulnerável”, disse a secretária, Andrezza Rosalém. “É por isso que gostaria de agradecer pelo cuidado de vocês com a saúde e bem-estar da população, oferecendo sempre o melhor serviço nas 136 mil refeições servidas diariamente no Bom Prato”, afirmou.

A secretária também reforçou a importância de a Coordenação de Assistência Social trabalhar alinhada com a Coordenação de Segurança Alimentar. “Acredito que a união e a intersetorialidade são o caminho para atingirmos os melhores resultados e esse é sempre o nosso objetivo.”

Já a responsável pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), Rita Dalmaso, pontuou que o trabalho desenvolvido pelos nutricionistas do programa não é apenas técnico e altamente especializado, mas também sensível e humanizado. “Alimentar é um ato de amor e é muito gratificante ver como vocês acolhem e se preocupam com aqueles que mais precisam”, disse aos presentes.

Os homenageados também puderam assistir a uma apresentação de Fernanda Varandas, diretora estadual de Proteção Social Básica da SEDS. Ela destacou que a promoção de uma alimentação adequada e saudável é um desafio complexo em um país com tantas carências como o Brasil e que exige um trabalho social articulado. “É nesse contexto que precisamos cada vez mais da participação dos nutricionistas nas políticas públicas. Juntos, temos condições de desenvolver, planejar e executar melhores ações para a população”, afirmou.