Secretário estadual de turismo prestigia comemoração de aniversário de Arujá

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena, esteve em Arujá neste domingo (16), para prestigiar as comemorações de encerramento do aniversário da cidade.

O secretário subiu ao palco, conheceu as instalações da festa e parabenizou a prefeitura e secretarias envolvidas na organização do evento.

“Uma comemoração merecida pelos 172 anos de história, uma Arujá que ao longo dos anos, cresce expressivamente, e através dessa festividade podemos ver esse crescimento”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP.