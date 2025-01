Secretário de Nunes é sócio de empresa que deve milhões à Prefeitura

Rodrigo Goulart, recém-nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, que tomou posse no dia 1º deste mês, é sócio de uma empresa com pendências financeiras significativas junto à administração municipal. A dívida acumulada pela Grou, empresa que opera o restaurante “Consulado da Bahia” em Pinheiros, totaliza R$ 179 mil, resultante de multas por uso irregular de calçada.

Dívidas e multas acumuladas pela empresa Grou

Goulart, que também exerce o cargo de vereador desde 2017 e foi reeleito em 2024, assume a Secretaria na segunda gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A situação financeira da empresa gerou preocupação, uma vez que o estabelecimento foi alvo de sete autuações entre 2019 e 2023. Em seis dessas ocasiões, a Justiça precisou ser acionada para garantir o pagamento das multas.

Débitos na Cachaçaria Goulart

Além de sua participação na Grou, Rodrigo Goulart é um dos sócios da “Cachaçaria Goulart Comércio de Bebidas LTDA“, que pertence à sua família e também apresenta dívidas em aberto com a Prefeitura. Neste caso específico, os débitos são relacionados a multas de trânsito e somam R$ 252,73.

Em resposta às alegações sobre as multas e as dívidas acumuladas, o secretário declarou em nota que não estava ciente das penalidades impostas e que já tomou as medidas necessárias para regularizar a situação financeira da empresa. A Procuradoria Geral do Município, por sua vez, informou que não se pronuncia sobre questões relacionadas a contribuintes sob sigilo fiscal através da imprensa.

A trajetória política de Goulart está ligada ao PSD, partido que fez parte da coligação vitoriosa nas últimas eleições municipais. Atualmente, ele se encontra licenciado do cargo de vereador enquanto desempenha suas funções na nova secretaria.