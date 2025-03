Secretário de Agricultura destaca importância do Sistema ILPF em evento

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, tem promovido a disseminação de práticas agrícolas inovadoras através do Programa Integra SP, com foco especial na Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

No último dia 13 de março, a Fazenda Campina, situada no município de Caiuá, foi palco de um Dia de Campo promovido pela Nelore Mocho CV, que celebrou uma década da implementação do sistema ILPF na propriedade. O evento contou com a presença do secretário Piai, que abordou a relevância das florestas dentro deste modelo integrado.

A comemoração dos 10 anos do sistema ILPF trouxe à tona os resultados positivos da aplicação do sistema agrossilvipastoril com eucalipto, com orientações sobre como maximizar a produção sem a necessidade de expansão territorial. “O ILPF não apenas potencializa a rentabilidade dos produtores, mas também contribui para a recuperação de pastagens degradadas, representando um importante passo na luta contra as mudanças climáticas e na capacidade do setor agrícola em atender à demanda alimentar crescente”, enfatizou Piai durante o evento.

Com o suporte do Governo de São Paulo, o evento destacou a eficácia do sistema ILPF que abrange uma área de 60 hectares e os benefícios da integração entre lavouras e pecuária. De acordo com Carlos Viacava, representante da Nelore Mocho CV, a Fazenda Campina alcançou novos patamares produtivos após a adoção desse sistema. “Optamos pelo cultivo de eucalipto por sua rápida taxa de crescimento e atualmente colhemos 70 mil sacas de soja, 16 mil toneladas de silagem e 20 mil sacas de milho, além de diversas outras culturas como aveia, girassol, milheto e sorgo”, detalhou Viacava.

Francisco Matturro, presidente-executivo da Rede ILPF, destacou os desafios enfrentados pela Fazenda Campina devido ao solo arenoso característico da região. Ele ressaltou que o sistema ILPF tem viabilizado o desenvolvimento conjunto da agricultura e da pecuária, além de permitir a produção de silagem para alimentação dos rebanhos nos períodos críticos de seca.

A ILPF é uma estratégia que combina diferentes sistemas produtivos em uma mesma área, permitindo cultivo consorciado ou sucessão entre culturas agrícolas, pecuárias e florestais. Esta abordagem visa otimizar o uso da terra, aumentar a produtividade e diversificar a produção agrícola, reduzindo assim a pressão para abertura de novas áreas.

A Rede ILPF é resultado da colaboração entre várias instituições públicas e privadas, incluindo Embrapa, Bradesco, Cocamar, John Deere, Minerva Foods, Soesp, Syngenta, Suzano e Timac Agro. Essa parceria visa promover soluções sustentáveis e lucrativas para a agropecuária brasileira através da implementação efetiva do sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.