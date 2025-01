Javaporcos representam ameaça crescente à safra de grãos no Brasil

As primeiras notícias da safra de grãos 2024/2025 são positivas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é de uma produção de 322,47 milhões de toneladas. O total representa crescimento de 8,3% sobre o ciclo anterior, estabelecendo um novo recorde. No entanto, diversos fatores podem comprometer o resultado da agricultura brasileira. Um deles são as invasões de animais exóticos, como os javaporcos, que têm aumentado de maneira expressiva.

Considerada uma das piores espécies exóticas, os javaporcos – resultado do cruzamento de javalis com suínos domésticos – invadem as fazendas e destroem tudo o que alcançam. Por não terem predadores naturais no Brasil, sua população aumenta descontroladamente, agravando o desafio.

Além de extremamente agressivos, os javaporcos representam um perigo tanto para humanos quanto para outros animais e podem comer de tudo, com uma preferência especial por milho. Segundo o Ministério da Agricultura, em algumas regiões do Brasil, esses animais são responsáveis por perdas de até 40% nas lavouras de milho, gerando sérios impactos financeiros e danos ambientais.

Neste momento, os agricultores brasileiros estão plantando soja. O passo seguinte é semear milho, em um sistema de rotação de culturas que faz o sucesso da agricultura brasileira. Por isso, esse é o momento ideal para cercar as propriedades e proteger as futuras lavouras. A proteção contra a invasão de javaporcos não apenas reduz perdas imediatas, como também impede que esses animais criem “rotas de alimentação” estabelecidas. O manejo mais recomendado é a instalação de cercas de qualidade, que sejam resistentes e duráveis.

Além dos benefícios econômicos, o controle dos javaporcos é uma medida ambientalmente responsável, já que a espécie pode provocar desequilíbrios ecológicos ao competir com a fauna nativa e degradar áreas de preservação.

Investir em cercas de proteção durante a safra de grãos é uma estratégia inteligente para o produtor que quer proteger sua lavoura contra a invasão de javaporcos. Essa medida preventiva, aliada ao uso de tecnologias, minimiza os prejuízos na produção e assegura a boa produtividade das culturas, consolidando a segurança econômica e ambiental da propriedade.