Etapa de enchimento de grãos exige atenção redobrada para bom rendimento da soja

O clima contribuiu para a implantação e o desenvolvimento inicial da soja, que tem condições de atingir 166 milhões de toneladas e ser recorde. Porém, para o melhor rendimento possível, os agricultores devem se atentar à fase de enchimento dos grãos, período que exige nutrientes essenciais para a soja.

“Durante o enchimento, a demanda por nutrientes aumenta e deficiências podem comprometer o peso e a qualidade dos grãos, afetando o rendimento final e o valor comercial da colheita. Além disso, sementes mal formadas comprometem o vigor e a germinação, prejudicando a qualidade para replantio“, explica Bernardo Borges, gerente técnico da BRQ Brasilquímica.

De acordo com o especialista, deficiências nutricionais ou estresse hídrico nessa fase podem causar perdas de até 30% na produtividade total, dependendo da gravidade do problema. Segundo a Embrapa, o período de maior consumo hídrico ocorre na fase de florescimento até o completo enchimento dos grãos (R1-R6). É nesse período que as plantas necessitam de 7 a 8 mm de água por dia.

“Além de monitoramento constante para evitar estresse, a soja também exige macronutrientes, como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e enxofre (S), que são fundamentais para crescimento, formação de proteínas e desenvolvimento estrutural da planta, e micronutrientes, como boro (B) e zinco (Zn), que regulam os processos metabólicos e enzimáticos. O enxofre, em especial, é indispensável para a síntese de aminoácidos e proteínas“, completa Borges.