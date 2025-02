Ministro Fávaro destaca transparência e boas práticas da agropecuária brasileira

Na última quinta-feira (6), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, juntamente com os ministros e secretários de Agricultura da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, participou da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), em Punta del Este, no Uruguai.

Na ocasião, o ministro Fávaro destacou o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos e o Programa Agro Brasil + Sustentável, ambos lançados em dezembro de 2024.

“É um momento de proatividade, para que todos conheçam a legislação brasileira e as práticas dos produtores. Não existe compliance melhor do que esse, mas deixamos claro que são esses os parâmetros que o Brasil quer estabelecer na negociação sobre a legislação antidesmatamento da União Europeia. Nós temos a nossa legislação e daremos transparência a essas boas práticas, mas não ampliaremos o que ultrapassa a legislação brasileira; a soberania estará em primeiro lugar”, afirmou Fávaro.

A comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) contou com a presença do secretário-executivo adjunto, Cleber Soares, do secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Pedro Neto, do secretário-adjunto, Marcel Moreira, da chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social, Carla Madeira, e da presidente da Embrapa, Silvia Massruha.

A abertura foi feita pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina e presidente pro tempore do CAS, Sergio Iraeta, que participou por videoconferência, juntamente com os ministros da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, e da Agricultura e Pecuária do Paraguai, Carlos Díaz. Além do ministro Carlos Fávaro, estavam presentes os ministros da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai e de Desenvolvimento Rural e Terrestre da Bolívia, Juan Flores Lazo.

O primeiro bloco do diálogo foi marcado pelo debate sobre a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, além da reunião com o Conselho da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), onde foi apresentado o pleito de reconhecimento internacional do Brasil como livre de aftosa sem vacinação.

Durante o segundo bloco, foram discutidas as estratégias para mitigar os impactos de iniciativas ambientais nas relações comerciais e o acordo provisório da UE sobre o regulamento antidesmatamento. Também houve a apresentação dos avanços do Grupo de Trabalho em Gestão de Riscos e Seguro Agropecuário, no qual o Brasil é representado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). No terceiro e último bloco, os ministros deliberaram sobre as importações de leite em pó, incluindo o pedido de investigação antidumping do Brasil.

Um dos temas debatidos no GT foi o seguro agrícola. Fávaro afirmou que este assunto deve ser tratado como uma prioridade, abordando questões como a modernização, a parametrização, a universalização do acesso e até mesmo a discussão sobre a obrigatoriedade para a utilização de linhas de financiamento com subvenção governamental.

Este é um tema de grande relevância para a agropecuária brasileira. O Plano Safra 2025/26 está sendo elaborado com o aperfeiçoamento robusto do seguro agrícola, conforme apresentado pelo ministro Carlos Fávaro. Além disso, ele destacou o uso de ferramentas tecnológicas, como as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Fávaro anunciou que o Rio Grande do Sul será o primeiro estado com cobertura total de radares meteorológicos.

“Quando um seguro parametrizado conta com tecnologias disponíveis de previsão climática, ele parametriza o seguro para o produtor. O CAS pode e deve tratar isso como uma prioridade, e o Brasil será sempre um grande parceiro nesse debate para a implementação de um seguro rural mais eficiente para os nossos produtores”, destacou o ministro.

A COP30 no Brasil foi outro assunto importante ressaltado. O Mapa apoiará tecnicamente a Presidência da COP30 na definição da Agenda de Ação em Agricultura e Sistemas Alimentares. Para isso, foi criado o Comitê Executivo da Agricultura e Pecuária no âmbito do Ministério, a fim de facilitar a coordenação e articulação sobre o tema. O ministro Carlos Fávaro convidou os países do CAS a participarem da COP30.

“Nós vamos fazer o espaço da agropecuária integrado e não um espaço paralelo à COP, onde vamos demonstrar todos os nossos posicionamentos. Um posicionamento unido da agropecuária da América do Sul na COP. Eu acho que já é um passo dizermos os nossos posicionamentos para todo o mundo e não apenas para a comunidade europeia em relação ao meio ambiente”, expressou Fávaro.

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, destacou ainda a criação do espaço AgriBr, localizado na Embrapa Amazônia Oriental, ao lado do Hangar, onde será realizada a COP30. O local estará disponível para entidades agropecuárias interessadas e contará com áreas para experiências imersivas, vitrines tecnológicas, diálogos, networking, além de espaço para parceiros e patrocinadores.

Outro ponto apresentado foi a próxima reunião da Junta Interamericana de Agricultura do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), que será realizada em Brasília, em novembro deste ano. “Aqui criamos unidades sobre vários temas e tomamos uma decisão muito importante: a candidatura do novo presidente do IICA. Nosso candidato será Fernando Mattos, que está deixando o Ministério da Agricultura do Uruguai e conta com o apoio do seu país para a candidatura. O Brasil declarou apoio a ele, e estamos juntos nessa jornada. Vamos trabalhar para fortalecer a agricultura da América do Sul, da América Central, do Caribe e da América do Norte“, declarou Fávaro.