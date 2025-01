Secretário-adjunto é morto em reunião na Prefeitura de Osasco

Na tarde desta segunda-feira (6), a cidade de Osasco, localizada na Grande São Paulo, foi palco de um trágico incidente que resultou na morte do secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano, Adilson Custódio Moreira. O crime ocorreu dentro da sede da Prefeitura, onde o funcionário público foi atingido por disparos de arma de fogo por um guarda civil municipal durante uma reunião programada para discutir a reestruturação da corporação no novo governo.

A reunião estava sendo realizada na Sala Oval, um espaço importante para encontros administrativos, próximo ao gabinete do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não se encontrava no local no momento do ocorrido. Testemunhas relataram que uma discussão acalorada entre Adilson e um dos GCMs culminou na ação fatal do guarda, que sacou a arma e disparou contra o secretário-adjunto.

Após os tiros, os outros membros da Guarda Civil Municipal presentes na sala se dispersaram em pânico, enquanto o agressor trancou a porta. O guarda permaneceu isolado por várias horas, até que equipes do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) conseguiram negociar sua rendição, ocorrendo por volta das 19h30.

Adilson Custódio Moreira era um servidor público com uma longa trajetória na Prefeitura de Osasco, tendo ingressado há oito anos durante a administração do ex-prefeito Rogério Lins e mantido no cargo sob a atual gestão de Gerson Pessoa.

Em decorrência do ocorrido, os corredores da Prefeitura foram interditados para permitir a atuação das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal. Funcionários foram instruídos a deixar as dependências do prédio enquanto o caso era investigado.

No perímetro da Prefeitura, diversas ambulâncias e viaturas policiais estavam presentes, sinalizando a gravidade da situação e a mobilização das forças de segurança locais.