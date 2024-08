Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebe delegação esportiva colombiana

Nesta sexta-feira (16), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio do secretário Marcos da Costa, recebeu em sua sede o presidente do Comitê Paralímpico colombiano e das Américas, Julio César Ávila Sarria, e o secretário de Esportes da cidade de Cali, Nelson Felipe Montoya Montoya.

Durante o encontro, o secretário destacou a importância do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), equipamento do Governo de São Paulo, por meio da SEDPcD, e parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) na sua gestão, impactando na formação de atletas e também na construção do Velódromo, anunciada recentemente pelo Governo de SP.

“Será um Velódromo classe 2 para acolher competições internacionais e formamos um comitê juntamente com outras secretarias, o CPB, a Confederação Brasileira de Ciclismo e atletas para definir os parâmetros desse novo equipamento”, explicou Marcos da Costa.

Outro projeto apresentado foi o Time São Paulo Paralímpico, da SEDPcD em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). No total, são R$ 7,2 milhões de investimento para 149 atletas em 16 modalidades. Nas Paralimpíadas de Paris, a delegação brasileira conta com 280 atletas e 91 deles integram o Time São Paulo. “Essa equipe conta com atletas de alto rendimento e também iniciantes que já estão sendo preparados para as Paralimpíadas de Los Angeles 2028”, explicou.

O secretário Marcos da Costa também falou sobre outras iniciativas importantes da Secretaria como o São Paulo São Libras, o curso de capacitação paralímpica, os recém criados Centros de Ciência e Desenvolvimento da USP, Unesp e Unicamp, além do TODAS In-Rede e as ações conjuntas com outras secretarias e universidades voltadas para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo Julio César Ávila Sarria, o Centro de Treinamento é um espaço que oferece todas as condições para a capacitação dos atletas. “Os processos que são realizados desde a base garantem uma excelente qualificação dos paratletas. E agora, conhecendo o trabalho da Secretaria, creio que as pessoas com deficiência em São Paulo e no Brasil podem exercer seus direitos e serem incluídos na sociedade com apoio muito forte do esporte paralímpico. Saio daqui muito emocionado e satisfeito. Temos muito o que fazer na Colômbia e acredito que aqui tivemos grandes exemplos de como poderemos seguir na mesma direção”, concluiu o presidente do Comitê Paralímpico colombiano e das Américas.

Para o secretário de Esportes de Cali, a experiência foi muito positiva. “É muito gratificante ver um estado como São Paulo tão avançado em termos de políticas públicas para pessoas com deficiência. Isso não só nos esportes, mas também em ter uma Secretaria exclusiva para esse tema demonstra o compromisso que o estado tem em trabalhar com eles e contar com o Centro de Treinamento Paralímpico, que queremos ter algo similar na Colômbia e especialmente em Cali. Tudo que vimos aqui foi um aprendizado”, destacou Montoya.