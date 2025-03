Secretaria de Agricultura lança sua própria ferramenta de Inteligência Artificial

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, lançou seu próprio Assistente de Inteligência Artificial para auxiliar colaboradores, otimizando tarefas e fornecendo informações rápidas e precisas.

“O desenvolvimento de uma ferramenta própria, utilizando Inteligência Artificial, da Secretaria de Agricultura, demonstra como o Governo de SP está atento à necessidade de aplicar tecnologia e inovação na rotina de trabalho de seus colaboradores e no tratamento dos dados”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai. Os colaboradores da Pasta poderão enviar perguntas e receber respostas ao chatbot, assim como enviar arquivos e imagens para receber resumos e respostas com contextos. O assistente foi desenvolvido pela TI da Secretaria de Agricultura e está em ponto inicial de trabalho, na fase beta.

O modelo é robusto e está apto a responder sobre diversos temas. Para aprimorá-lo, o TI da Pasta está construindo a base de conhecimento da Secretaria de Agricultura, estruturando o fluxo de informações para subsidiar o treinamento do modelo, visando melhorar a produtividade e a eficiência das atividades. “Conforme os colaboradores forem usando, entenderemos melhor as necessidades de cada área e quais pontos devem ser aprimorados. Utilizamos um modelo fechado, restrito para a Secretaria, mantendo a segurança de todas as informações”, destacou o Diretor de Gestão de Sistemas, Michel Martins.