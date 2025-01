Novo Assistente de IA Revoluciona Transmissões ao Vivo para Streamers

Uma inovação significativa está sendo introduzida no mundo das transmissões ao vivo com o desenvolvimento de um assistente de inteligência artificial (IA) que promete transformar a maneira como streamers interagem com seus públicos. Esta novidade é resultado de uma colaboração entre a Inworld AI, a Streamlabs, uma empresa da Logitech, e a Nvidia.

O chamado Intelligent Streaming Assistant foi descrito como um “companheiro 3D, produtor e assistente técnico”. Em termos práticos, essa ferramenta será capaz de responder a perguntas em tempo real, realizar pesquisas sobre diversos tópicos e oferecer comentários sobre eventos e interações durante as transmissões.

Uma das características mais notáveis do assistente é a possibilidade de personalizar sua personalidade. Os streamers poderão escolher entre opções que vão de um tom solidário a um mais sarcástico, permitindo que cada criador adapte as interações do assistente ao seu estilo individual e às suas metas de engajamento com o público.

A apresentação oficial do Intelligent Streaming Assistant ocorrerá durante a CES 2025, evento que está sendo realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o dia 10 deste mês. O lançamento na loja de aplicativos do Streamlabs está previsto para o primeiro semestre deste ano.

Os desenvolvedores prometem que o aplicativo será intuitivo e fácil de usar, visando simplificar o processo de transmissão enquanto capacita os criadores a produzir conteúdo envolvente e de alta qualidade. “As tecnologias combinadas têm como objetivo facilitar as transmissões ao mesmo tempo em que permitem aos criadores engajar seu público de forma mais eficaz”, afirmaram os representantes da empresa.

A Streamlabs ficou encarregada da integração dos modelos de linguagem e visão ao sistema, enquanto a Nvidia forneceu tecnologias essenciais para potencializar o assistente por meio das GPUs GeForce RTX. A Inworld AI é responsável pela criação do núcleo do mecanismo cognitivo que processa as entradas recebidas e executa comandos através da API do Streamlabs.