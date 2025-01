8 carreiras tecnológicas promissoras para seguir em 2025

A transformação digital e a ascensão da Inteligência Artificial (IA) estão remodelando o mercado de trabalho, tornando as profissões tecnológicas as mais promissoras para 2025. Áreas de alta demanda e boa remuneração esperam por profissionais qualificados prontos para liderar essa evolução.

De acordo com um estudo da Gartner, os investimentos globais em novas tecnologias cresceram cerca de 8% em 2024, movimentando um valor aproximado de US$5,1 trilhões. No Brasil, empresas de médio porte aumentaram significativamente os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) no último ano.

Segundo um levantamento da International Business Report (IBR), produzido pela consultoria Grant Thornton, o país é o 2º com a maior intenção de investir em TI. A pesquisa aponta que 80% dos empresários brasileiros confirmaram planos de ampliar os recursos destinados à área, percentual superior à média da América Latina (69%) e ao índice global (61%).

“Estamos vivenciando um momento único em que a tecnologia não apenas suporta os negócios, mas redefine setores inteiros, aumentando consideravelmente a busca por profissionais capacitados e com habilidades técnicas e visão estratégica. No entanto, a rápida evolução da tecnologia também traz desafios, como a escassez de talentos qualificados”, destaca o CEO Advisor 10X, Presidente da Editora Brasport e especialista em tecnologia e negócios, autor do livro “Smart Skills – Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz”, Antonio Muniz.

Carência de profissionais qualificados no mercado de tecnologia

A falta de talentos no setor de TI é um desafio crítico. Conforme dados da Robert Half, 84% das empresas relataram dificuldades para contratar profissionais qualificados em 2024. No Brasil, a demanda por especialistas cresce rapidamente. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) projeta a criação de quase 800 mil vagas na área até 2025.

Porém, o país forma apenas cerca de 53 mil profissionais de tecnologia por ano, resultando em um déficit estimado de 532 mil especialistas. “O aumento expressivo na demanda por profissionais do setor exige uma ação coordenada de empresas e instituições de ensino. O estudo da Brasscom mostra uma lacuna significativa entre a oferta e demanda, apontando um desafio estratégico para a competitividade e o desenvolvimento econômico do país”, explica o especialista em dados e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e autor do livro “Organizações Cognitivas: Alavancando o Poder da IA Generativa e dos Agentes Inteligentes”, Kenneth Corrêa.

Chave do sucesso: autoconhecimento para o desenvolvimento profissional

Escolher uma carreira alinhada às suas habilidades e objetivos é essencial para o sucesso e a satisfação profissional. Reconhecer e aplicar smart skills — competências emocionais e comportamentais que complementam as habilidades técnicas — permite que o profissional direcione sua energia de forma eficiente.

“Isso ajuda a evitar o desgaste de tarefas que não se alinham com suas capacidades e interesses. A inteligência emocional, a adaptabilidade, a comunicação eficaz e a gestão do estresse são algumas das competências mais importantes para manter a saúde mental e uma performance sustentável”, reforça Antonio Muniz.

Áreas tecnológicas para investir em 2025

1. Engenheiro de Inteligência Artificial

Conforme o estudo da MindMiners, 56% dos brasileiros já reconhecem a influência da inteligência artificial na sociedade. Enquanto 12% esperam por mudanças significativas no próximo ano, 20% acreditam que transformações relevantes ocorrerão em até cinco anos.

No entanto, a popularização da IA já vem acontecendo em diversas indústrias, como saúde, educação e varejo, proporcionando ao mercado uma gama nova de profissões. O papel do engenheiro de IA será cada vez mais importante. Esse profissional desenvolve e treina modelos de aprendizado de máquina, criando soluções para problemas complexos e potencializando a eficiência das empresas.

“Além disso, o especialista nessa área desenvolve algoritmos e sistemas que permitem às máquinas realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional e tomada de decisões. Neste cenário, a IA tem se tornado cada vez mais promissora”, pontua Muniz.

2. Cibersegurança

De acordo com relatório da Check Point Research, no terceiro trimestre de 2024, o Brasil registrou alta de 95% nos ciberataques, o que representa 2.766 ataques por semana. Esses dados refletem que as ameaças digitais estão não só mais persistentes, como também mais sofisticadas. Diante desse cenário, o especialista nesta área é responsável por proteger sistemas, redes e dados contra ataques, garantindo a privacidade e a integridade das informações empresariais e pessoais.

3. Cientista e Engenheiro de Dados

Dados da The Chronicle of Higher Education revelam que a demanda por cientistas de dados cresceu mais de 650% nos últimos dez anos, impulsionada pelo aumento no uso de big data e análise preditiva. Esses profissionais transformam grandes volumes de dados em insights acionáveis.

Empresas de todos os setores estão em busca desses especialistas para entender padrões, prever tendências e tomar decisões baseadas em dados, principalmente quando direcionadas ao comportamento do consumidor.

4. Big Data

O mercado brasileiro de Big Data Analytics deve atingir US$ 5,53 milhões até 2029, com expectativa de crescimento a uma taxa composta anual (CAGR) de 10,12%, segundo a Mordor Intelligence.

Ou seja, com a explosão da quantidade de dados gerados diariamente, profissionais especializados em big data se destacam porque são capazes de processar e analisar grandes volumes de informações, ajudando as organizações a identificar oportunidades e melhorar sua estratégia.

5. Governança de Dados

À medida que as regulamentações de privacidade e proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), se tornam mais rígidas, a governança de dados ganha importância. Profissionais dessa área criam políticas e processos para garantir que os dados sejam gerenciados com segurança, eficiência e em conformidade com a legislação. “Sem uma governança robusta, há riscos significativos de violações de privacidade e uso indevido de dados, levando a prejuízos financeiros e danos à reputação. Com a legislação cada vez mais rigorosas, as empresas precisam garantir que suas práticas de IA estejam em conformidade com essas leis para evitar sanções legais”, afirma o Business Development Director da Keyrus, Paulo Simon.

6. BI e Estratégia Data-Driven

Business Intelligence (BI) é uma ferramenta essencial para empresas que buscam basear suas decisões em dados concretos, entretanto, conforme o IT Forum Series, apenas 11% das empresas hoje se consideram data driven, revelando o quanto esse mercado ainda deve crescer e evoluir. Por isso, os especialistas em BI e estratégia data-driven ajudam as organizações a identificar tendências, otimizar operações e alcançar melhores resultados de negócios.

7. Defesa Cibernética

Diferente da cibersegurança, que foca na prevenção, a defesa cibernética está mais voltada para a resposta e a mitigação de ataques já em curso. Profissionais nesta área criam estratégias para minimizar os impactos e restaurar a normalidade rapidamente após uma invasão.

8. Especialistas em Bug Bounty

Com o aumento da conscientização sobre vulnerabilidades em sistemas e aplicativos, empresas têm investido em programas de Bug Bounty.

Para se ter noção, a plataforma brasileira Bug Bounty em seus primeiros cinco meses de atuação em 2020, contava com cerca de 2 mil hackers cadastrados. Atualmente, a comunidade cresceu para aproximadamente 12 mil hackers cadastrados e verificados, credenciados para testar a vulnerabilidade dos clientes. Esses profissionais, conhecidos como hackers éticos, recebem recompensas por encontrar e relatar falhas de segurança, ajudando organizações a se protegerem de ataques reais.



Com o mercado de tecnologia em constante evolução, este é o momento ideal para se qualificar e conquistar um espaço em áreas que lideram a transformação digital. “Para ingressar nessas carreiras, é importante investir em qualificação. Cursos de especialização, certificações e o aprendizado contínuo de novas tecnologias são passos fundamentais. Plataformas de ensino online, bootcamps e instituições renomadas oferecem formações voltadas para cada uma dessas áreas”, finaliza Antonio Muniz.