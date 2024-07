Secretaria de Agricultura destina 4,7 toneladas de alimentos ao Fundo Social de São Paulo

Nesta terça-feira, 23, o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai, ao lado da diretora-geral do Instituto Biológico (IB), Ana Eugênia de Carvalho Campos e Denise Delfim, da Associação de Moradores da Vila Mariana, realizou entrega simbólica à primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, de 4,7 toneladas de alimentos arrecadados pela Pasta Estadual. Na ocasião, foram entregues duas cestas básicas representando as toneladas doadas.

A arrecadação dos alimentos ocorreu nos dias 29 e 30 de junho, durante a festa junina promovida pelo Instituto Biológico em parceria com a Associação de Moradores da Vila Mariana, como parte do 32o Instituto Biológico de Portas Abertas. Este evento tradicional abre as portas do IB para a população, que é recebida no entorno do cafezal da instituição.

Durante o evento de junho, foi organizada uma festa junina com quadrilhas, comidas típicas e música ao vivo. A entrada foi 1 kg de alimento não perecível, que foi doado ao Fundo Social de São Paulo.

As doações totalizaram 4,7 toneladas de alimentos, que foram entregues ao Fundo Social e convertidas para o Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. As cestas, inclusive, já foram encaminhadas às associações cadastradas no Banco de Alimentos.

“O objetivo é garantir suporte aos que mais necessitam em nosso Estado, o Instituto Biológico realiza essa doação há anos e sempre arrecadamos quantidades significativas de alimentos, contando sempre com a dedicação do povo paulista em ajudar quem mais precisa”, afirmou o secretário Guilherme Piai.

O Programa Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo tem como objetivo adquirir e arrecadar alimentos provenientes das indústrias alimentícias, redes varejistas e atacadistas que estão fora dos padrões de comercialização, mas sem restrições de caráter sanitário para o consumo. Esses alimentos são doados às entidades assistenciais previamente cadastradas no programa, contribuindo assim no combate à fome e ao desperdício de alimentos.