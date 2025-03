Secretaria da Justiça promove mutirão de emprego com mais de 270 vagas

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Feitiço da Vila, promove nesta quarta-feira, 12 de março, das 10h às 16h, mutirão de emprego, em parceria com a Rede Cidadã, com mais de 270 vagas para as empresas Verzani & Sandrini, Oxxo e Indigo.

O objetivo é facilitar o acesso dos interessados, com processos seletivos presenciais na sede do CIC, além de ajudar os trabalhadores da região a conquistarem uma recolocação profissional. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. Confira as oportunidades disponíveis:

Atendente de Loja – Oxxo (100 vagas)

Salário: R$ 1.800,00 (aumento para R$ 2.000,00 após efetivação)

Benefícios: Vale refeição, vale transporte, assistência médica, seguro de vida

Manobrista – Indigo (70 vagas)

Salário: R$ 2.085,86

Benefícios: Vale alimentação de R$ 270,00 ao mês, alimentação no local, vale transporte

Auxiliar de Limpeza – Verzani & Sandrini (Mais de 100 vagas)

Salário: A partir de R$ 1.590,00

Benefícios: Cesta básica, vale refeição, Gympass, convênio odontológico

Data: Quarta-feira, 12 de março de 2025

Horário: Das 10h às 16h

Endereço: Estrada de Itapecerica, 8887 – Capão Redondo