Cate oferece mais de 1.400 vagas de emprego em São Paulo

Os moradores da capital paulista têm a oportunidade de se inscrever em mais de 1.400 vagas de emprego disponíveis através do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, da Prefeitura de São Paulo. O prazo para cadastro vai até o dia 5 de março, e a rede de postos voltará a funcionar após às 12h na quarta-feira.

Para se candidatar às oportunidades, os interessados podem acessar o Portal Cate ou visitar uma das 44 unidades da rede, que incluem tanto postos fixos quanto móveis. A documentação necessária para atendimento presencial inclui RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser apresentada na versão física ou digital.

As vagas abrangem diversas áreas, como comércio, serviços, construção civil e saúde. Destacam-se mais de 500 posições para atendentes de lojas e mercados, com salários variando entre R$ 1.800 e R$ 2.000. Não é exigido experiência anterior nem ensino médio completo para esses cargos, cujas responsabilidades incluem a separação de produtos em estoque e atendimento ao cliente.

Além disso, estão disponíveis 104 vagas para carpinteiros, sendo necessário comprovar experiência na função. As oportunidades localizam-se nas zonas norte e oeste da cidade.

Para aqueles que buscam empregos temporários, são oferecidas 131 vagas em funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de logística e operador de empilhadeira, com salários que variam entre R$ 1.699 e R$ 2.367,62. Para essas posições, geralmente exige-se o ensino fundamental e/ou médio completo.

Os motoristas interessados em atuar com caminhões basculantes também têm oportunidades no Cate, com 30 vagas disponíveis a um salário de R$ 3.139. Embora seja necessária experiência mínima de seis meses, não é obrigatório ter completado o ensino fundamental. As responsabilidades incluem transporte e entrega de cargas volumosas.

O processo seletivo também conta com uma vaga permanente para analista formado em economia, oferecendo um salário de R$ 2.900 e requerendo pelo menos seis meses de experiência prévia. O profissional será responsável por análises orçamentárias e consolidação de informações financeiras no centro da cidade.

No dia 14 de março, ocorrerá o evento Contrata SP – Oxxo, destinado exclusivamente a pessoas com deficiência no Cate Central. As vagas disponíveis são para atendentes sem necessidade de experiência prévia, começando com um salário inicial de R$ 1.800 que aumenta para R$ 2.000 após três meses.

Mais detalhes sobre as oportunidades podem ser encontrados no site do Cate, onde também estão disponíveis os endereços das unidades atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Para agendamentos nas unidades do Descomplica SP, os interessados devem acessar o site do serviço.