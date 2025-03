TRT da 2ª Região abre processo seletivo de estágio 

O Centro de Integração Empresa-Escola-CIEE e o TRT da 2ª Região estão com 57 vagas mais cadastro reserva para estudantes do ensino superior em mais de 30 municípios do estado de São Paulo. As oportunidades são para os estudantes matriculados nos cursos de Direito, Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social-Jornalismo, Biblioteconomia, Logística, Relações Públicas, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, e mais quatro outras graduações.

Para se inscrever e consultar todos os cursos e localidades, é preciso acessar o link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12977/detalhe.

O processo seletivo conta com duas fases: inscrição e prova on-line. Os contratados e aprovados para as vagas receberão bolsa-auxílio de R$ 1.212,00 por mês para a jornada 20h semanais. Além disso, as vagas preveem auxílio-transporte de duas passagens diárias por dia estagiado, tendo como referência o valor da tarifa de ônibus no Município de São Paulo.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.