CIEE encaminha até 90% dos jovens e adolescentes para vagas de estágio e aprendizagem

Em comemoração aos seus 61 anos de existência, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, promoveu a Maratona de Vagas presencial em todo o Brasil. Ao menos, 61,45% dos jovens e adolescentes que passaram pela ação foram encaminhados para uma oportunidade de estágio ou aprendizagem.

Em cidades como João Pessoa (PB), esse índice chegou a 90%, no Distrito Federal alcançou 87,5%, já em São Caetano do Sul (SP) o patamar foi de 78,14%. Isso indica que a grande maioria dos jovens e adolescentes que passaram pela Maratona de Vagas foram encaminhados para uma das 22,3 mil vagas disponíveis.

Na sede da instituição, em São Paulo, além dos encaminhamentos para empresas parceiras, foram realizadas ao menos 249 entrevistas com organizações do setor de varejo, saúde e cultura que estavam no local. Também foram aplicadas mais de 300 provas de processos seletivos públicos no período de seis horas de evento.

A ação chegou em sua terceira edição e aconteceu em mais de 90 postos de atendimento em todo o Brasil, distribuídos em 21 estados do País. Segundo Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, os resultados positivos demonstram o engajamento dos jovens. “A Maratona de Vagas tangibilizou o que acompanhamos todos os dias: milhares de estudantes e jovens em busca de uma oportunidade. Auxiliá-los e possibilitar a inserção no mundo do trabalho é extremamente gratificante”, conta.

VAGAS

Para aqueles que não puderam comparecer ao evento, o CIEE volta ao atendimento regular em suas unidades, no portal.ciee.org.br e no aplicativo “Meu CIEE”. Atualmente, a instituição conta com vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil, e o cadastro na plataforma é totalmente gratuito.

Para buscar uma das vagas, os interessados devem inserir as informações pessoais e se atentar a dados cruciais, como o endereço e CPF correto para geolocalização das oportunidades, assim como e-mail e telefone – já que todo contato é através destes canais.