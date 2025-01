Secovi-SP divulga dados do 4º trimestre do mercado de condomínios logísticos

O mercado de condomínios logísticos situados em um raio de até 120 km da cidade de São Paulo encerrou o 4º trimestre de 2024 com um aumento na entrega de novos imóveis no comparativo com o trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa e Análise do Mercado de Condomínios Logísticos, divulgada trimestralmente pelo Secovi-SP em parceria com a CBRE.

Os imóveis localizados no raio de 30 km da cidade de São Paulo foram destacados em 2024, com uma participação média trimestral de 55% das novas locações. Como consequência, houve um aumento de 12% no aluguel médio no último ano, impulsionado pela redução da oferta para novos locatários e pela escassez de terrenos para novos desenvolvimentos.

Preços pedidos

No período compreendido entre 2020 e 2022, a necessidade de crescimento orgânico dos operadores logísticos para atender ao aumento da demanda no comércio eletrônico impulsionou a redução no espaço ofertado e consequente aumento contínuo no preço médio pedido de locação.

Em continuidade à tendência de redução na oferta, observamos uma queda de 2,8 pontos percentuais na taxa de vacância entre o encerramento de 2022 e 2024, o que influenciou na manutenção da tendência de alta do preço pedido de locação nos últimos 12 meses.

Confira a íntegra da Pesquisa e Análise de Condomínios Logísticos em São Paulo.