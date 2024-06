Seccional de São Bernardo, que faz a cobertura de São Caetano, lidera ranking no Estado de São Paulo

A Delegacia Seccional da Polícia Civil de São Bernardo do Campo, que realiza a segurança de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, alcançou a primeira posição no ranking de combate à criminalidade no Estado de São Paulo. O levantamento, divulgado pela da SSP (Secretaria de Segurança Pública), avaliou a redução dos índices criminais e a eficiência das Forças de Segurança dos 645 municípios do Estado. A Seccional alcançou 1.757,44 pontos.

Desde janeiro de 2023, a Delegacia Seccional é liderada pela delegada Kelly Cristina Sachetto Cesar de Andrade que, sob sua gestão, conquistou diversas melhorias na segurança pública destes dois municípios cobertos pela instituição.

Kelly Cristina e sua equipe priorizam a excelência no trabalho da Polícia Judiciária, ao fortalecer operações de inteligência policial e ações integradas com outras Forças de Segurança. Sua gestão é baseada no diálogo e na união da equipe, composta por profissionais capacitados e comprometidos.

“Quando assumi a Seccional, meu objetivo era de reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança dos moradores. Para isso acontecer contei com a colaboração da nossa equipe, composta por profissionais altamente capacitados e comprometidos, que não medem esforços para garantir a segurança da população das cidades que cobrimos. Tudo isso culminou com os números apresentados no ranking do nosso Estado”, ressaltou Kelly Cristina.

Além das operações repressivas, a Seccional desenvolve programas de prevenção e reintegração social, que focam na redução da reincidência criminal e tem a participação ativa da população, por meio de conselhos comunitários de segurança e canais de denúncia anônima, também foi crucial. A delegada planeja, ainda, aprimorar as estratégias de combate ao crime, investir em tecnologia e treinamento para os policiais, além de intensificar as ações de integração comunitária.