Sebrae-SP tem programação especial para celebrar o mês do Empreendedorismo Feminino 

O Sebrae-SP tem uma programação especial para celebrar Dia mundial do empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. Ao longo de todo o mês, mulheres que já tem um negócio ou desejam iniciar um empreendimento contam com uma série de capacitações online

realizadas pelo programa Sebrae Delas para fomentar o empreendedorismo feminino.

Entre os dias 5 e 14 de novembro, sempre às 20h, serão tratados temas como autoestima e liderança, confiança em si, além de questões mais técnicas como planejamento financeiro. Já no dia 26 de novembro, durante todo o dia, as empreendedoras participantes podem

participar da rodada de negócios online. É uma oportunidade de encontrar clientes e parcerias de trabalho dentro do próprio grupo.

“A ideia do Sebrae Delas é aliar o desenvolvimento das competências técnicas com as comportamentais. Assim conseguimos formar empreendedoras completas, prontas para encarar os desafios do dia a dia.”, afirma Veronica Lima, gestora estadual do programa Sebrae

Delas.

As inscrições podem ser feitas pelo link.

As aulas serão transmitidas pelo Youtube para as inscritas e ocorrem às terças e quintas-feiras.

Programação

05/11- 20h às 21h – Autoestima e Liderança: Fortalecendo a Mulher Empreendedora;

07/11- 20h às 21h – Confiança que Transforma: Empreender com Coragem e Propósito;

12/11- 20h às 21h – Planejamento Financeiro Estratégico para Mulheres Empreendedoras;

14/11- 20h às 21h – Planejamento de Marketing Estratégico para Mulheres Empreendedoras;

26/11- Durante todo o dia – Rodada de Negócios online entre empreendedoras