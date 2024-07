Sebrae-SP realiza workshops voltados para o setor audiovisual

Mercado, tendências, janelas de produção, diversidade e inclusão. Esses serão os temas discutidos em três dias de workshops gratuitos do Sebrae-SP voltados para o setor audiovisual. O evento será realizado de 27 a 29 de agosto, das 19h às 21h, com inscrições gratuitas.

A ação é realizada pelo CRIE Audiovisual, uma iniciativa do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, liderado pelo Sebrae-SP, que tem o objetivo de promover a economia criativa como eixo de desenvolvimento econômico e social do Brasil.

As palestras são voltadas aos pequenos negócios do segmento audiovisual, incluindo produtores, criadores e roteiristas – seja para quem está no início da carreira ou deseja incrementar seus negócios, além de estudantes e interessados no tema. O encontro contará também com um momento tira-dúvidas para os participantes.

O primeiro dia do programa será dedicado às discussões sobre o mercado e tendências. No segundo dia, será a vez de falar sobre janelas de produção e os diferentes tipos de conteúdo de audiovisual. Para encerrar, o terceiro dia vai abordar os temas de diversidade e inclusão.

A palestrante será Debora Ivanov, sócia da Gullane. Conta com mais de 25 anos de experiência no mercado, Debora foi diretora da Agência Nacional de Cinema (Ancine) entre 2015 e 2019 e é diretora executiva do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp). Sua atuação na área de Responsabilidade Social é referência como fundadora do Instituto Querô, dedicado a jovens de regiões periféricas, e do +Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro.

“Este é o início de uma série de ações do programa CRIE Audiovisual, do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, liderado pelo Sebrae-SP. O objetivo é promover a economia criativa como eixo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Vamos oferecer, ainda este ano, projetos voltados para o atendimento dos empreendedores desse segmento e queremos que todos acompanhem conosco os próximos passos” afirma Rafael Nery, gestor do Crie Audiovisual.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo Link.

SERVIÇO

“Circuito CRIE Audiovisual”

Datas: 27, 28 e 29 de agosto

Horário: 19h às 21h

Local: Online, via Youtube

Inscrições: Link