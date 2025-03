Sebrae-SP promove oficinas em Rio Grande da Serra, no Grande ABC 

De 17 a 20 de março a unidade do Sebrae-SP no Grande ABC realiza em Rio Grande da Serra uma série de oficinas direcionadas para quem deseja melhorar o atendimento ao cliente e usar as redes sociais para impulsionar o seu negócio. O evento é resultado da parceria entre o Sebrae-SP e a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico do município. “Esta parceria tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico na nossa cidade, com isso podemos fortalecer o empreendedorismo, promover a inovação e gerar oportunidades para negócios locais”, destaca Tania Maria, da secretaria.

“Ajudar na prática empreendedores e futuros empreendedores ampliarem suas vendas digitais e empresariais é o objetivo desse importante projeto entre o Sebrae e a Prefeitura de Rio Grande da Serra”, avalia o gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega.

Os temas abordados são: Faça do Atendimento uma Ótima Experiência; WhatsApp para Negócios; Instagram para Negócios; Fotos e Vídeos para Negócios e Faça Suas Vendas Decolarem.

Para as próximas turmas, que serão abertas na segunda quinzena de abril, os interessados podem obter informações na rua Prefeito Carlos Jose Carlson, 280 – Centro – Rio Grande da Serra, de segunda a sexta, das 8h às 17h; ou pelo telefone (11) 2700-0182.