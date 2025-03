Rio Grande da Serra apresenta aumento de roubos e furtos

Fechando a análise dos dados publicados no site da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo para as sete cidades do ABC Paulista, o ABCdoABC traz, neste conteúdo, os números referentes a roubos e furtos em Rio Grande da Serra, último município a ter seus dados de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 comparados.

Alta em roubos e furtos

Assim sendo, segundo dados do Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a cidade tinha, à época, mais de 44 mil habitantes em um território de aproximadamente 36 quilômetros quadrados, na qual foram registrados, em dezembro de 2024, três furtos de veículos, mas que em janeiro de 2025 aumentou para quatro ocorrências, alta que ficou em torno de 33%.

No delito de furtos outros, a cidade anotou, em dezembro de 2024, 21 casos, entretanto, em janeiro passado, o município viu este delito aumentar para 24 situações desse tipo, uma elevação de cerca de 14,3%.

Já o roubo de cargas, que não havia registro em dezembro de 2024, nos primeiros trinta dias de 2025 teve assinalada uma ocorrência.

Ainda na tendência de alta, o delito de roubos outros havia registrado quatro casos em dezembro de 2024, todavia, em janeiro de 2025, o número teve um registro a mais, chegando a cinco anotações, uma alta de 25%.

Único crime que se manteve estável em Rio Grande da Serra

E, por fim, o crime que ficou estabilizado foi o de roubo de veículos, que anotou, tanto para dezembro de 2024, quanto para janeiro de 2025, apenas uma ocorrência.