Sebrae-SP oferece vagas para a cidade de SP com salários que chegam a R$ 12,6 mil

O Sebrae-SP está com seis vagas abertas para atuação na cidade de São Paulo. Os salários chegam a R$ 12.686 mensais para profissionais com ensino superior completo. As inscrições para se candidatar vão até 19 de agosto.

As oportunidades são para contratação no regime da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT).

Quatro vagas são na Unidade Relacionamento com o Cliente (URC), na sede do Sebrae-SP, no bairro do Paraíso, na capital, sendo três com salário de R$ 12.686. Os cargos são: analista comercial sênior, que exige ensino superior completo (graduação) em administração e ou marketing e/ou publicidade e/ou propaganda; e analista de eventos sênior (duas vagas), sendo que para uma é necessário ter ensino superior completo em eventos ou tecnologia em eventos ou administração ou marketing (graduação). A outra requer ensino superior completo de eventos ou tecnologia em eventos e pós-graduação ou MBA em gestão de projetos (graduação).

A quarta vaga é afirmativa para pessoas negras para o cargo de analista de eventos pleno, com salário de R$ 8.600. Pede-se ensino superior completo em eventos ou tecnologia em eventos ou administração (graduação);

Outra oportunidade é para o cargo de analista de negócios sênior, com salário de R$ 8.600 para trabalhar no Escritório Regional Capital Norte, no bairro de Santana. O interessado deve ter ensino superior completo (graduação).

Essas cinco vagas têm prazo de inscrição até 19 de agosto.

A sexta vaga é para o cargo de professor adjunto I, na Faculdade Sebrae, localizada nos Campos Elíseos, na capital. O salário é R$ 78,40 por hora aula. As inscrições vão até 15 de agosto.

Entre os requisitos estão ter ensino superior completo com graduação em administração, engenharia de produção, reconhecida pelo MEC e/ou pós-graduação em engenharia de produção ou gestão de produção; titulação de mestrado e/ou doutorado reconhecido pelo MEC e experiência comprovada como docente na área de gestão da produção (mínimo 6 meses).

As vagas são para jornada de 40 horas semanais com disponibilidade para viagens e deslocamentos.

A empresa oferece aos aprovados no processo seletivo um pacote de benefícios que inclui seguro saúde (extensivo a dependentes); previdência privada complementar; seguro de vida em grupo; auxílio-alimentação ou refeição; auxílio-creche e vale-transporte.

Inscrições para se candidatar em: Link