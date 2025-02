Sebrae-SP oferece cursos técnicos gratuitos no Grande ABC

Passado o carnaval já é hora de se preparar para novos desafios no ano que agora se inicia para valer. O Sebrae-SP do Grande ABC está com vagas abertas para cursos técnicos destinados a quem procura uma oportunidade de gerar uma renda fixa ou extra.

Com curta duração, as aulas de alguns cursos podem ser realizadas de forma remota.

As atividades presenciais acontecerão no Senac de São Bernardo do Campo.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (11) 4433-4270 ou (11) 4433-4271

CURSOS TÉCNICOS

Prepare e venda docinhos clássicos para festas (Presencial) – Dias: 17/03 a 27/03

Horário: 13h30 às 17h30

Prepare e venda pizzas doces e salgadas (Presencial) – Dias: 06/03 a 14/03

Horário:13h30 às 17h30

Aprenda técnicas para realizar fotografia comercial com celular (Remoto) – Dias:11/03 a 27/03

Horário: 13h30 às 17h30

Técnicas para a criação de uma loja virtual (Remoto) – Dias: 10/03 a 26/03

Horário: 18h30 às 22h30

Aprenda a vender melhor no e-commerce – (Remoto)- Dias: 17/03 a 27/03

Horário: 13h30 às 17h30

Cursos Técnicos – Sebrae / Senac

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Av. Sen. Vergueiro 400, São Bernardo do Campo – SP

Informações e inscrições: (11) 4433-4270 ou (11) 4433-4271