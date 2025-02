Senac Fashion Day terá bate-papo sobre moda sustentável com o estilista Leandro Castro

O Senac São Bernardo do Campo será palco de um encontro imperdível para quem deseja se atualizar sobre os movimentos da moda sustentável e aprender diretamente com profissionais que moldam o futuro do setor no Brasil. No dia 27 de fevereiro, das 19h às 22h, a unidade recebe o estilista Leandro Castro para uma conversa inspiradora sobre sustentabilidade e inovação na moda. O encontro gratuito integra a programação do Senac Fashion Day, evento realizado em diversas unidades do Estado de São Paulo.

Leandro Castro, estilista independente de São Paulo, é conhecido por suas coleções inovadoras, que utilizam materiais descartados para criar peças sofisticadas e conscientes. Entre suas criações de destaque está a coleção Autopoiese, que reaproveita tecidos defeituosos e refugos industriais – como enchimentos automotivos e estopas de algodão – para desenvolver peças únicas e impactantes. Suas obras, que já foram apresentadas na Casa de Criadores, se destacam por explorar texturas inspiradas na morfologia botânica e em células vegetais, revelando um olhar artístico sobre a sustentabilidade.

Além de estilista, Leandro é docente de Moda no Senac Lapa Faustolo, onde inspira novos designers a explorar práticas conscientes e criativas. Ele também participa de iniciativas como a Trama Afetiva e colabora com organizações não governamentais e cooperativas de artesãs, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social e a economia circular.

A conversa será mediada por Ricardo Almeida, mestre em Têxtil e Moda e especialista em comportamento de consumo. Ricardo traz uma bagagem rica em tendências internacionais, com experiências em eventos de renome como Première Vision e Texworld. Como docente do Senac São Bernardo do Campo, ele desempenha um papel fundamental na formação de profissionais preparados para lidar com as demandas de um setor em constante transformação.

Serviço:

Evento: Senac Fashion Day no ABC Paulista

Data: 27/2/2025 (quinta-feira).

Horário: 19h às 22h.

Local: Senac São Bernardo do Campo.

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400, Centro, São Bernardo do Campo/SP.

Entrada: Gratuita.

