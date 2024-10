Sebrae-SP Notícias traz dicas para quem deseja exportar e mostra oportunidades no segmento de alimentação

O Sebrae-SP Notícias desta semana traz o relato de quem vivenciou a Missão Internacional para a Expo Alimentaria, que ocorreu no Peru, entre os dias 23 e 27 de setembro. O evento, é um dos principais do segmento de alimentos e bebidas da América Latina. Além disso, o programa fala sobre oportunidades de negócios para o segmento. Apresenta também as ganhadoras do Prêmio Mulher de Negócios e traz dados de como o Halloween pode ser uma oportunidade para vender mais.

O consultor de negócios do Sebrae-SP Fábio Gerlach compartilhou a experiência de participar da Expo Alimentaria e falou sobre as oportunidades que o evento proporciona para os empreendedores.

Para falar sobre exportação, o consultor de comércio e internacionalização do Sebrae-SP Márcio Guerra compartilhou dicas para pequenos negócios que desejam começar a exportar.

O programa traz ainda dados sobre o número de empreendedores ligados ao segmento de marmitas. Uma pesquisa do Sebrae-SP mostrou que nos últimos seis anos, esse segmento cresceu 86%. Somando MEIs, MES e EPPS, o estado conta com 84 mil empresas ligadas ao ramo de marmitas.

O Sebrae-SP Notícias também apresenta as ganhadoras do Prêmio Mulher de Negócios, iniciativa do Sebrae que busca valorizar o empreendedorismo feminino. A premiação aconteceu no início do mês e as ganhadoras foram: Carolina Sachetto Panini, Cleicy Alves de Brito, Geni Moreira dos Santos, Maria Paula Beltran e Karen Patrícia Reis.

Para falar sobre as oportunidades de vendas no Halloween, o Minuto Z, traz dados da pesquisa realizada pelo Sebrae-SP que mostrou que 16,6 mil negócios podem se beneficiar com as vendas no Dia das Bruxas.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.