Sebrae-SP Notícias tem edição especial sobre empreendedorismo negro

Com a proximidade do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, o Sebrae-SP Notícias tem uma edição especial hoje sobre o empreendedorismo negro.

O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi criado para dar visibilidade às mulheres negras, promover políticas públicas que ajudem a melhorar a qualidade de vida delas e buscar erradicar o racismo e a discriminação. No Brasil, a data também é uma homenagem a Tereza Debenguela, símbolo de liderança e luta contra a escravidão.

O Sebrae tem um trabalho voltado ao empreendedorismo negro, inclusive com o incentivo às mulheres negras na área de tecnologia e inovação. Pâmela Cavalcanti, co-fundadora e CEO da Beeto, empresa que desenvolve sistemas e aplicativos personalizados para automatizar processos, é entrevistada nesta edição. Ela passou pelo programa Sebrae for Startups.

Quem apresenta o Sebrae-SP Notícias é a consultora do Sebrae-SP de projetos e inovação e gestora estadual do programa Ginga Afrotech Hub, Daiane Almeida. Ela conversa com Kleber Lima, gestor do programa do Sebrae-SP DesenvolveAfro para falar sobre essa iniciativa.

Também participa desta edição Ana Flávia Silva, gestora estadual do Sebrae Delas, movimento em prol do empreendedorismo feminino. Ela conta sobre o novo projeto que está sendo lançado neste mês: o Potência Negra.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Assista ao programa em: Link.