 Sebrae-SP explica a importância de empreendedores separarem as contas pessoais das empresariais

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos empreendedores é a separação entre contas pessoais e empresariais. Embora isso possa parecer irrelevante, na verdade, é um aspecto fundamental para o crescimento dos negócios. O Sebrae-SP destaca a importância dessa separação.

Muitos empreendedores costumam misturar suas contas pessoais com as da empresa, o que pode gerar complicações. Separar as contas é um passo essencial para quem deseja expandir e garantir a saúde financeira do seu negócio. Além disso, essa prática facilita o controle sobre despesas e receitas, permitindo que o empreendedor compreenda melhor a situação financeira da empresa.

Como começar?

Abra uma conta empresarial: o primeiro passo é administrar o dinheiro em uma conta bancária específica para a empresa. Ter uma conta exclusiva ajuda a evitar que o dinheiro pessoal se misture com o da empresa.

Registre todas as transações: utilize ferramentas de gestão financeira para registrar receitas e despesas. Isso contribui para um controle mais eficaz.

Defina um salário: é comum que os sócios retirem seus salários do lucro, mas isso não é adequado. O salário dos sócios, conhecido como pró-labore, deve ser retirado antes do cálculo do lucro e deve ter um valor fixo. Essa prática evita retiradas aleatórias que podem desorganizar as finanças.

Organize as finanças: é fundamental que todas as contas da empresa sejam pagas antes do cálculo do lucro. Isso garante que nenhuma pendência fique para trás e que o negócio não enfrente dificuldades financeiras posteriormente.

Para que serve o lucro?

É importante ter consciência de que o lucro deve ser utilizado para novos investimentos, reservas financeiras e possíveis bônus para funcionários. Manter isso em mente ajuda o empreendedor a ter um maior controle financeiro.

Separar as contas pessoais das empresariais é mais do que uma boa prática; é um passo essencial para o sucesso do seu empreendimento. O Sebrae-SP reforça seu papel em auxiliar os pequenos negócios. Procure os consultores do Sebrae-SP em um dos escritórios regionais para orientações, cursos e consultorias sobre gestão financeira.

