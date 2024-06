Sebrae-SP estará presente na 29ª Hortitec e vai levar mais de 3,8 mil empresários ao evento

Produtores de hortaliças e frutas, produtores de flores, fabricantes e comerciantes do setor agrícola e pessoas interessadas em empreender nesse segmento terão uma grande oportunidade para melhorar a gestão, fazer negócios ou mesmo tirar sua empresa do papel com o apoio do Sebrae-SP na 29ª edição da Hortitec (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas), que será realizada no Parque de Exposições da Expoflora, em Holambra (SP), entre os dias 19 e 21 de junho. A expectativa da organização é receber 32 mil visitantes e gerar R$ 450 milhões em negócios.

O Sebrae-SP estará mais uma vez presente no evento, agora com um estande de 400m² onde vai oferecer atendimentos, palestras e oficinas de capacitação, além de apoiar 27 clientes expositores de horticultura, sendo 15 startups ligadas a novas tecnologias no agronegócio. Durante os três dias de atividades, os escritórios regionais do Sebrae-SP em todo o estado levarão mais de 3,8 mil produtores e produtoras ao evento em missão empresarial.

SERVIÇO

29ª Hortitec – 2024

Local: Parque de Exposições da Expoflora – Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra (SP)

Data: de 19 a 20 de junho, das 9h às 19h; e 21 de junho, das 9h às 17h

Ingresso: R$ 60 ou R$ 30 (meia-entrada para estudantes e idosos 60+)

Mais informações: no site www.hortitec.com.br ou pelo telefone (19) 3802-4196