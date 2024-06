Sebrae-SP apresenta programa para o segmento de games e leva jogos desenvolvidos por clientes na gamescom latam

União entre a gamescom e o BIG Festival, a gamescom latam, considerado um dos maiores eventos de games da América Latina, acontece entre os dias 26 e 30 de junho, no SP Expo, na capital paulista. O Sebrae-SP estará presente com um estande de 80m² para apresentar ao público o CRIE Games, eixo de capacitação e projetos para o segmento de games. Além disso, o espaço será palco de exibição de nove games desenvolvidos por pequenos empreendedores atendidos pelo Sebrae e servirá como pilar de fomento ao desenvolvimento de 50 empresas do segmento de todo o estado na arena de negócios da feira.

Iniciativa do CRIE, o Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, liderado pelo Sebrae-SP, o CRIE Games será um guarda-chuva de iniciativas oferecidas a empreendedores e futuros desenvolvedores de games. No evento, o CRIE Games divulga duas soluções gratuitas que vão auxiliar os negócios em todas as suas etapas de maturação.

Os “Workshops” são destinados às pessoas que querem aproveitar as oportunidades de carreira no setor e precisam de informações sobre como lançar um jogo ou criar um projeto para edital. Eles acontecem de forma on-line ou presencial, com duas horas de duração, e trazem especialistas para debater temas essenciais para quem está na fase de estruturação e maturação das ideias.

Para as pessoas que já possuem um estúdio de games e precisam de apoio para dar um “level up” no negócio, o “Aceleração” oferece orientações técnicas individuais e coletivas em uma trilha de capacitação de quatro a seis meses, com apoio irrestrito do Sebrae-SP nas maiores necessidades dos empreendedores, como nas áreas de marketing, desenvolvimento de produto, acesso a investimentos, entre outros.

“O CRIE Games foi criado para fomentar o setor de games e impulsionar a formação e o crescimento de empresas de jogos digitais no Brasil. Analisamos os principais gargalos do mercado e as principais dúvidas dos empreendedores para criar essas capacitações gratuitas e auxiliar os pequenos negócios de todo o Brasil”, destaca a consultora de economia criativa do Sebrae-SP, Martha Lopes.

As intenções de inscrição para o CRIE Games são gratuitas e podem ser feitas pelo Link.

Saiba mais sobre os jogos do estande do Sebrae na Gamescom:

Tinker Racers

Estúdio: Rumbora Party Games / Mandinga Studio

Local de origem do estúdio: Salvador-BA

Definição: Tinker Racers é um Party Game de corrida e sobrevivência. Pilote minicarrinhos de controle remoto por pistas ambientadas em uma casa, utilizando objetos do cotidiano. Esqueça a linha de chegada e concentre-se em apenas se manter à vista!

Link do jogo: Link

Huni Kuin: Beya Xinã Bena

Estúdio: Philosophical School of Games

Local de origem do estúdio: Franca-SP

Definição: Jogo de plataforma 2D sobre as histórias antigas do povo indígena Huni Kuin, que vive na Amazônia brasileira. O jogo inteiro foi produzido em colaboração com as comunidades Huni Kuin do rio Jordão, no Acre.

Link do jogo: Link

Midnight Dreams: Case Felipe

Estúdio: Extraordinary Games

Local de origem do estúdio: Araras-SP

Definição: Preso em uma estação espacial à beira da destruição, enfrente obstáculos sombrios, desvende segredos e junte-se à busca de Felipe pela verdade, liberdade e perdão.

Link do jogo: www.extraordinarygames.fun

So Fart Away

Estúdio: TheBOA.Games

Local de origem: São Paulo-SP

Definição: So Fart Away é um premiado jogo puzzle de comédia! Ajude Linguini, um crítico de culinária com um sério problema de gases, a resolver puzzles fedorentos enquanto evita peidar nas outras pessoas!

Link do jogo: Link

Pixel Jump: Geometric Invasion

Estúdio: games_

Local de origem: Americana-SP

Definição: No Pixel Jump: Geometric Invasion, você guia uma bolinha esperta em uma missão de pular sobre formas geométricas invasoras. Com gráficos em pixel art, o jogo é colorido, cheio de ação e diversão garantida!

Link do jogo:

PlayStore: Link

AppStore: Link

Magicards

Estúdio: Studio 85

Local de origem: Fortaleza, CE

Definição: Uma aventura RPG 3D única, que reúne Creature Collection e Deck Building em uma divertida jornada individual.

Link: Link

Mestres da Pangada

Estúdio: Woodwork Game Studio

Local de origem: São Paulo-SP

Descrição: Uma mistura de pong e futebol com personagens únicos se passando em uma realidade brasileira. Nesse jogo, duas pessoas jogam usando o MESMO celular ou vs BOTs!

Link: Link

Super Campeonato de Bafo

Estúdio: Clops Game Studio

Local de origem: São Luís-MA

Descrição: Na rua do seu bairro acontecerá o maior campeonato de bafo de todos os tempos. Enfrente oponentes habilidosos em confrontos por turno, monte sua estratégia levando em consideração a posição, a força e o estilo da batida de bafo para virar a maior quantidade de figurinhas possível.

Link: Link

Feelings

Estúdio: Lumo Entertainment

Origem: Fortaleza-CE

Descrição: Focado em trabalhar temas relacionados à saúde mental, o jogo traz uma menina que tem ansiedade e que, ao tirar fotografias de cenários, consegue reencontrar as próprias memórias. Um dragãozinho faz companhia à menina nesse percurso emocionante.

Link: Link

SERVIÇO

Sebrae-SP na gamescom latam

Data: 26 a 30 de junho

Local: SP Expo

Endereço: 1,5 Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo/SP

Mais informações: Link