Sebrae-SP abre oportunidade para expositores de todo o Brasil na Feira do Empreendedor 2024

As micro e pequenas empresas de todo o Brasil interessadas em expor seus produtos ou ofertar seus serviços já podem garantir o seu espaço na Feira do Empreendedor 2024, que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de outubro, das 10h às 20h, no SP Expo, na capital paulista. Há também oportunidades para patrocinar a FE24 e atrelar suas marcas a um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo.

A edição de 2023 contou com mais de 1,3 mil expositores em 52 mil m², 116,4 mil visitantes e mais de R$ 400 milhões em negócios gerados. Para 2024, já são mais de 400 estandes reservados para os quatro dias de evento. Essa será a 13ª edição da feira, o que comprova sua solidez e o seu prestígio no mercado.

Entre as empresas expositoras, podem se candidatar perfis variados, de franquias e indústrias com equipamentos para pequenos negócios até empresas de venda direta ou que ofereçam soluções digitais, por exemplo. As micro e pequenas empresas (MPEs) contam com planos especiais com desconto.

Para o gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae-SP, Alexandre Robazza, participar da Feira do Empreendedor como expositor é uma oportunidade única para as empresas. “Os empreendedores terão a chance de acessar novos mercados para comercializar seus produtos e serviços, tanto diretamente com os visitantes, quanto com outros expositores. A Feira é um grande evento de geração de negócios e o alto número de espaços já reservados para a próxima edição demonstra o sucesso para os expositores”, afirma.

As empresas interessadas em expor na Feira do Empreendedor 2024 podem preencher o formulário pelo Link. Mais informações pelos telefones (11) 3177-4938 ou (11) 3177-4874, com as analistas Mercês de Villemor e Renata Benetton.